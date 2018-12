Rupert’s Trail – ASD Amalfi Coast Sport Urban Nigth Race

Sabato 15 Dicembre Rupert’s Trail Urban Night Race.

Sarà ad Amalfi, con il Rupert’s Trail, l’ultimo appuntamento del Circuito Trail Campania 2018.

dagli inviati di Positanonews e Positanonewstv

Rupert era una guida turistica, e ha percorso per decenni la Valle delle Ferriere, i vicoli e le stradine di Amalfi per far rivivere ai turisti la storia della nostra cittadina e mostrarne le bellezze nascoste.

Gli abbiamo voluto dedicare una gara Trail su un percorso che lui faceva spesso, cercando di coinvolgere atleti professionisti e non, per una giornata di sport, di divertimento, di aggregazione e di raccolta fondi.

Il ricavato delle iscrizioni al Rupert’s Trail verrà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici

https://www.fondazioneveronesi.it/progetti/gold-for-kids

La novità di quest’anno e novità anche per il circuito Trail Campania, sarà un percorso all’80% urbano.

Si snoderà tra i vicoli di Amalfi e le sue frazioni, per il borgo di Pontone e nella splendida Atrani. Sarà un sali e scendi tra scale, passaggi nascosti, ruderi e chiese, con un arrivo da brividi: la scala monumentale del Duomo di Amalfi.

Un percorso di circa 12 km, con un d+ di 900 mt.

Dopo la gara, ci sara’ un premio speciale quale riconoscimento fair play intitolato ad Aureliano Aceto: uomo, marito, padre, figlio e sportivo che era esempio di lealta’, di spirito di sacrificio e un coraggioso combattente! Ricordarlo sara’ un onore perche’ tenere vivo il ricordo di persone perbene e’ un compito doveroso nel trail per trasmettere il valore dell’ onesta’, autenticita’ e della sana competizione nello sport come nella vita di tutti!

Il costo dell iscrizione è di 15 euro con pacco gara.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

LUCE FRONTALE / TELEFONO CELLULARE

Consigliato: camel cag, giacca a vento

Alla prima edizione i vincitori sono stati:

Giovanni Tolino per la categoria maschile e Imma Nunziato per la categoria femminile.

Alla seconda edizione i vincitori sono stati:

Giovanni Tolino per la categoria maschile e Lucia Pepe per la categoria femminile.

Alla Terza edizione i vincitori sono stati:

Ben Mounsey per la categoria maschile e Nataliya Shablista per la categoria femminile

Al termine della gara sarà festa grande, con premiazione dei campioni del Trail Campania e un pasta party.