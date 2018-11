Running Team Pink is Good Eventi a Napoli „

Correre per dimostrare che dopo il tumore si può tornare a essere più forti di prima. Correre per stare insieme a chi ha passato la stessa esperienza. Correre per dare un messaggio positivo a chi sta giocando la partita contro il cancro.

Fondazione Umberto Veronesi lancia un appello a tutte le donne che hanno combattuto un tumore femminile per diventare Pink Ambassador, che a partire da novembre 2018 saranno allenate gratuitamente da coach professionisti Fidal con cadenza bisettimanale nelle principali città italiane.

Dopo lo straordinario successo della quinta edizione, che ha visto la partecipazione di 60 donne ex pazienti oncologiche su quattro città: Milano, Roma, Torino e Verona, per l’edizione 2019 Pink is Good punta a diventare un movimento nazionale in rosa per la prevenzione contro i tumori femminili, una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza simile. Fondazione Veronesi ha ricevuto già molte candidature e, su richiesta delle candidate, ha deciso di estendere il periodo di reclutamento. Verranno attivati Running Team Pink is Good in tutta Italia in base alle richieste pervenute per ogni città.

L’obiettivo delle Pink Ambassador è quello di dimostrare, a sé stesse e al mondo, che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti e più attive di prima e testimoniare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori.

Continuerà anche l’impegno delle Pink Ambassador nella raccolta fondi sul portale di crowdfunding di Rete del Dono, grazie al quale quest’anno è stato possibile raccogliere oltre 60.000 € per finanziare due borse di ricerca destinate a medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.

Importante novità è lo spostamento del periodo di allenamento dalla primavera all’autunno: per 6 mesi, da novembre 2018 ad aprile 2019, le nuove Pink Ambassador sosterranno un intenso allenamento, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le nuove Pink si prepareranno infatti a correre una mezza maratona internazionale nella primavera del 2019, sempre al grido di:” Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”.

La partecipazione al progetto è gratuita ed è possibile iscriversi fino a lunedì 12 novembre 2018. Per poter inviare la propria candidatura è necessario aver concluso le terapie entro febbraio 2018.