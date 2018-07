ROYAL CLIPPER A VELE SPIEGATE !

Finalmente, siamo riusciti a vederlo con tutte le vele spiegate. Alla partenza dal Golfo di Sorrento, verso le 17.30, ha preso il largo aprendo tutte le vele, per cogliere quella brezza del cambio di marea , che soffia verso nord. Proveniente dalla Sicilia, e dopo aver trascorso l’intera giornata nel Golfo di Sorrento con 250 passeggeri, sta dirigendo verso Civitavecchia, per completare la crociera di 7 giorni per 3.000 dollari a testa. Mai visto con tutte le vele spiegate negli anni precedenti , ricordo addirittura che inviammo una mail alla compagnia di navigazione per poterlo vedere in tutta la sua maestosità di schooner a 5 alberi, anche se si tratta di una riproduzione dello storico Proussian del 1902, è anche parte della storia della marineria della penisola sorrentina. Adesso partono carichi di facoltosi crocieristi, ma fino ai primo 4 decenni del secolo scorso partivano carichi di aranci o noci.