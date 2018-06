ROSA RAFFAELLA MONTUORI nella mostra “CAYOTES  INNAMMORATI”

“CAYOTES INNAMMORATI” è il titolo della mostra d’arte collettiva che si potrà visitare dal 17 giugno al 4 luglio c .a. presso le sale del palazzo Mezzacapo a Maiori : Rosa Raffaella Montuori (pittrica) e David Manzur Romero (poeta argentino), accompagnati da Angelo Amato (pittore),Raffele Ferrigno Lucibello (pittore) e Pasquale Mgnolia (scultore) esporranno le loro opere in due delle sale dell’imponente edificio ,sede di diverse e lodevoli attività culturali. I Cayotes o zucchine spinose,sono i frutti commestibili della cicurbitaficifolia,una specie di rampicante. Sono poco conosciuti e poco apprezzati,spinosi e quasi intoccabili,ma dotati di innumerevoli proprietà nutritive e terapeutiche.La sua fama sembra essere dovuta alla facilità della coltivazione nelle regioni fresche in condizioni estreme di siccità e umidità.Sulla base di queste caratteristiche,che in un certo modo li identifica,gli artisti,hanno scelto di intitolare la mostra con il nome del frutto,accompagnato da un aggettivo comune a tutti coloro che amano l’arte in tutte le sue forme di manifestarsi. La singolare esposizione vedrà l’alternarsi di dipinti, poesie e sculture in ferro battuto,in una visione eterogenea e peculiare dei mondi da cui provengono gli artisti. “Carovane di bottiglie,litri di musica abbondano nel nostro spirito e io sono alla ricerca di una frase…. L’Inaugurazione della mostra si terrà domenica 17 giugno alle ore 19 pressole sale di palazzo Mezzacapo a Maiori con il patrocinio del Comune della Città di Maiori. Siete tutti invitati a partecipare.