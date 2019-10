Roma. Convegno “La sfida per l’inclusione: il futuro delle persone con disabilità”

Le storie di chi racconta la propria disabilità sono sempre storie individuali, personali, racchiuse nel privato della propria quotidianità. Eppure, modificando solo i nomi o i generi, ecco che queste storie si sovrappongono, si intrecciano fino a divenire un’unica storia comune, una storia collettiva, in cui ogni variante narrativa, come nella tradizione popolare dei racconti e delle favole, non fa altro che dare forza e spessore alla trama, all’intreccio comune. Ma questa traccia comune fa fatica ad emergere, si nasconde con tristezza nelle proprie mura domestiche, si perde nelle difficoltà quotidiane, si affatica nelle risposte sempre più incerte del “dopo di noi”. La prossima tappa, da Massa Lubrense ad Amalfi con sosta a Positano e Praiano, dall’11 al 13 ottobre, sarà presentata nel corso di un Convegno, “La sfida dell’inclusione, il futuro delle persone con disabilità” che grazie all’impegno dell’On. Umberto Buratti avrà luogo alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina, l’8 ottobre prossimo dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Sarà un momento fondamentale per discutere e rendere visibili tematiche molto sentite dalle persone con disabilità del nostro Paese, come per esempio la Progettazione Universale – che dovrebbe rendere la nostra società accessibile e vivibile – oppure l’assenza dei PEBA, (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) – che produce il risultato di limitare la mobilità impedendo una vita piena – o anche l’accesso alle nuove tecnologie – basti pensare che sono passati più di due anni e ancora non abbiamo i decreti attuativi per rendere esigibili i nuovi LEA e il nuovo Nomenclatore tariffario. E infine il tema, che mi sta particolarmente a cuore, degli aiuti umanitari ai bambini e alle persone con disabilità della regione del Kivu, nella RDC.

Il convengo prevede il saluto di Roberto Fico – Presidente della Camera dei deputati. Previsti i saluti introduttivi di Umberto Buratti – Deputato, Lisa Noja – Deputata Proiezione del video “A nuoto nei mari del globo”. Ci saranno gli interventi di Salvatore Cimmino – Ideatore del progetto “Per un mondo senza barriere e senza frontiere”, Giovanni Malagò – Presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Filomena Gallo – Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Eugenio Guglielmelli – Prorettore e professore di Bioingegneria della riabilitazione, valutazione e gestione delle tecnologie biomediche dell’Università Campus Bio-medico di Roma, Giorgio Marrapodi – Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – Lorenzo Balduccelli, Sindaco di Massa Lubrense, Michele De Lucia – Sindaco di Positano, Giovanni Di Martino – Sindaco di Praiano, Daniele Milano – Sindaco di Amalfi. A moderare il giornalista Carlo Fontana.