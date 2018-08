Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ‘Insieme in tour’ ad Agerola

San Lazzaro – PARCO COLONIA MONTANA

ore 21.00

Lunedì 13 i due “amici da sempre” Roby Facchinetti e Riccardo Fogli porteranno sul palco del festival Sui Sentieri degli Dèi i brani contenuti nel loro ultimo disco Insieme, scritto a quattro mani e uscito lo scorso autunno. In scaletta anche pezzi dai reciproci repertori solistici, le canzoni più celebri dei Pooh, oltre a Il segreto del tempo, brano presentato alla 68° edizione del Festival di Sanremo.

Una storia musicale e personale lunga oltre cinquant’anni anni quella di questi due artisti che, insieme alla band dei Pooh, hanno scritto pagine indelebili della musica pop-rock italiana vendendo oltre 100 milioni di dischi, record nella storia dei gruppi italiani.

Abbiamo il dovere di valorizzare il patrimonio che il gruppo ha messo insieme in cinquanta anni di fatica e impegno – spiega Facchinetti – Ho riscoperto un amico con cui ho passato i primi sette anni nei Pooh. Con lui ho coltivato il sogno di fare questo mestiere meraviglioso. In quegli anni formativi abbiamo condiviso tutto e sono cose che non si dimenticano.

Aggiunge Fogli, la scintilla da cui è nato il progetto è rappresentata dall’esibizione a Sanremo. Ci siamo abbracciati, è stato liberatorio. Quando poi Roby mi ha chiesto di cantare in tour anche altre canzoni dei Pooh, e non solo quelle dei sette anni in cui ho fatto parte della band, è nata la voglia di fare un percorso insieme.

Una lunga collaborazione e amicizia che, ad Agerola, varranno a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli il ‘Premio Agerola alla Carriera’

