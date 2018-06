Ritorna GustaMinori: dal 24 al 26 di agosto

Anche quest’ann o si rinnmova la kermesse storico-artistico- gastronomica del GustaMinori. Appuntamento dal 24 al 26 di agosto per tutto il tessuto urbano della Minori dalle origini romane e medioevali. Un atteso e fortunato appuntamento nato il mese di giugno del 1987 in occasione della visita a Minori dei membri dell’associazione italiana degli avvocati in congresso a Salerno.

Fu una cosa improvvisata messa in essere da un gruppo di amici che la proposero, molto ampliata, anche gli anni seguenti, spostando l’appuntamento, di più giorni, alla prima decade di settembre.

Fu quello l’inizio della riscoperta di arti e mestieri piombati nel sonno, dimenticati, di piatti non più comparsi sulle tavole, di musiche rivisitate; fu la riscoperta di angoli pittoreschui e storici della Minori di un tempo. Quel gruppo di amici provvide a pulire i vicoli, a rinfrescarli, a farli meglio illuninare dagli amministratori comunali del tempo.

Poi il tempo ha fatto consegnare alla interessante e seguita manifestazione il ruolo che le spetta, il ruolo conquistato nel tempo a tutto vantaggio dell’economia locale, grazie al turismo culturale e gastronomico. A questo ultimo filone ha dato un forte impulso anche l’estro del compianto Ezio Falcone, esperto e studioso indiscusso.

Il consiglio che potrebbe offrire uno di quel gruppo di tanti anni addietro è quello di tentare di rinnovarsi, se non del tutto, ma almento in parte, anche se lentamente.