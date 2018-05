RiservAmica 2018: due giornate per scoprire la biodiversità della Valle delle Ferriere

Il Reparto Carabinieri per la BIODIVERSITA’ di Caserta e IL NUCLEO TUTELA BIODIVERSITA’ di Agerola (NA), guidato dal Comandante Alessio LOPA, organizza la sesta edizione di RiservAmica 2018, quest’anno con un doppio appuntamento: domenica 20 Maggio per il pubblico e martedì 22 Maggio con le scolaresche, in occasione della giornata Mondiale della Biodiversità.

Il tema scelto per questa edizione è “SCOPRI L’ITALIA SELVATICA”.

Un invito per tutti a conoscere le attività specifiche svolte dal RAGGRUPPAMENTO DELLA BIODIVERSITA’ per la salvaguardia degli animali selvatici e del loro habitat.