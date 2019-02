Ripartono a Sorrento le passeggiate ecologiche

Al via domenica un nuovo ciclo di 4 passeggiate ecologiche, a cura di Vincenzo Astarita, per la riscoperta e la tutela del territorio. L’iniziativa è promossa dalla società Penisolaverde S.p.a e dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento. Il primo appuntamento è fissato alle ore 9.30 in piazza Tasso, con un trekking urbano denominato “Sorrento sulle orme della guida di Carlo Merlo 1857”. Il 17 marzo e 7 aprile seguiranno due visite ad aziende agricole, e saranno svolti dei particolari percorsi attraverso le antiche strade rurali. Durante il tour, interverrà la biologa nutrizionista Rossella Gargiulo che esporrà le proprietà nutrizionali e l’importanza degli agrumi nell’alimentazione. Le passeggiate si concluderanno il 5 maggio con una visita speciale ad uno dei più caratteristici giardini storici della città di Sorrento. Per la partecipazione alle passeggiate è obbligatorio l’utilizzo di scarpe e abbigliamento adatti a brevi escursioni, anche su sentieri in terra battuta, ed avere un allenamento adatto per itinerari di circa tre ore. In caso di avverse condizioni meteo saranno comunicate nuove date.

“Con questa iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – riprendiamo il ciclo di passeggiate ecologiche. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore conoscenza del nostro territorio, ed in particolare delle sue aree rurali e degli antichi sentieri di collegamento. Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità alla riuscita di questa iniziativa, per la consueta sensibilità alle tematiche ambientali ed invito tutti i sorrentini a riscoprire, insieme a noi, alcune tra le zone più suggestive della nostra città”.