Riparte l’evento Positano Premia la Danza, al via il 1 settembre

Herman ha appena terminato di esibirsi al Vail Dance Festival e ha chiuso la stagione di danza al Metropolitan Opera House di New York ballando con Misty Copeland e, durante l’estate, ha partecipato a importanti eventi e serate con ballerine di chiara fama tra cui la prima ballerina Alessandra Ferri e Tiler Peck, del New York City Ballet.

Herman Cornejo, nato in Argentina 37 anni fa, è primo ballerino dell’ABT dal 2003. Da allora ha interpretato molti ruoli importanti e ha lavorato con celebri coreografi e artisti. Oltre al suo ruolo all’ABT, Cornejo è un primo ballerino del Corella Ballet in Spagna, ed è stato ospite speciale del New York City Ballet e del Balletto del Teatro Argentino de La Plata, tra gli altri.

Herman ha ricevuto diverse candidature, premi e riconoscimenti. È anche stato nominato ambasciatore della pace dall’UNESCO, Danzatore dell’anno dal New York Times e Idolo Latino dalla rivista Hispanic.

Inoltre, l’anno prossimo, Herman Cornejo celebrerà 20 anni di danza all’American Ballet Theatre.

In attesa del programma completo, si annuncia che il 1 settembre 2018, alle ore 21:00, si svolgerà il Premio con protagonisti da tutto il mondo: Russia, Inghilterra, USA, Germania, Italia, Svizzera, Francia, Spagna.

L’evento è su invito.

Il Positano Premia La Danza si svolge sulla Spiaggia Grande di Positano accessibile solo a piedi percorrendo via dei Mulini, la stradina che parte da Piazza dei Mulini nel centro di Positano.

Un volta arrivati a Positano seguire le indicazioni per il centro; percorrendo la strada a senso unico interna dopo circa 2km incontrerete i parcheggi del centro storico da dove proseguire a piedi per la Spiaggia.