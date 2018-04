RIFLESSI DI OTTONE IN UN MARE DI BLU

CON CALENDARIO E NOMI DEGLI ARTISTI PARTECIPANTI

11-12-13-14 maggio 2018 Inaugurazione giorno 11 ore 17.30

presso FORNACE EX SALID LUNGOIRNO SALERNO

“Dal cielo al mare, era un’infinita varietà di blu. Per il turista, quello che viene dal nord, dall’est o dall’ovest, il blu è sempre blu. Solo dopo, quando ci si sofferma a guardare il cielo e il mare, ad accarezzare con gli occhi il paesaggio, se ne scoprono altre tonalità: il blu grigio, il blu notte e il blu mare, il blu scuro, il blu lavanda. O il blu melanzana, nelle sere di temporale. Il blu verde. Il blu rame del tramonto, prima del mistral. O quel blu così pallido, quasi bianco.” di Jean-Claude Izzo

Come ogni anno, “l’Associazione Correnti e Maree”

organizza dal 2006 eventi con lo scopo di aiutare a riscoprire le origini e la vocazione marinara della città di Salerno , recuperando un ricco quanto disperso patrimonio culturale e museale,

con la realizzazione di tali eventi a tema ha documentato la sua crescita positiva e lungimirante,continua a promuovere il sogno di realizzare il “Museo del Mare” , un progetto importante per questa città che ha la sua storia scritta nel mare.

Oltre a mettere in esposizione: strumenti nautici, ottonerie, mappe, militaria, in particolare saranno proposti pezzi dei cantieri navali salernitani che hanno ormai oltre mezzo secolo di vita: bitte, gallocce, eliche, timoni, oblò, e quanto faceva parte del corredo delle vecchie imbarcazioni… promuove l’arte sul territorio perciò a ogni evento vengono presentati con esposizioni e performance artisti.

Il compito dato agli artisti per questa mostra è quindi quello di svelarci il proprio punto di vista sull’amore verso il MARE attraverso il loro universo simbolico/figurativo ispirandosi al BLU incipit delle poesia data… per vivere da vicino la vivacità, l’espressione e la bellezza dell’arte

-oltre a momenti di musica , performance di poesie, e interventi di esperti sul mare.

La presenza di scuole salernitane permetterà la continuità, lo scambio e la collaborazione tra ragazzi con il mondo marinaro.

Il progetto è pensato per aiutare i ragazzi a rafforzare il legame con il proprio territorio di origine e le sue tradizioni marinare anche se immersi in un’Europa multiculturale.

CALENDARIO EVENTI

le mattine sono dedicate alle visite scolastiche ore 10/13

@-VENERDI’ 11 maggio 2018 ore 17.30 :

Saluti istituzionali

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

Dario Loffredo, Assessore al Commercio

Anna maria D’Angelo, Dirigente Scolastico Medaglie d’Oro

Daniela Novi, Dirigente scolastico Giovanni XXIII

Ester Andreola, Dirigente Scolastico Filiberto Menna

Bruno Catino, Presidente Associazione Marinai d’Italia

Anna de Rosa, Direttore artistico

Luigi Romano, Presidente Associazione Correnti e Maree

Presenta: Concita De Luca, giornalista,

Musiche: Ersilia D’Agostino, Violinista

@- SABATO 12 maggio 2018

ore 17:30 Associazione Fondalicampania e ALT Associazione Lettori Torresi

Presentano “Granchietto e Pesciolino: Avventura in città” è la prima storia a fumetti con protagonista Granchietto, il simpatico personaggio ispirato al logo dell’Associazione Fondalicampania, le cui avventure sono narrate da Salvatore Cervasio (testi) e Domenico Gaudino (soggetto e disegni), membri dell’Associazione Lettori Torresi.

Massimiliano De Martino (fotografo): “Alien in the sea”

La chiacchierata sulle “specie aliene del mediterraneo” a cura del fotografo Massimiliano De Martino, illustratore del progetto Alien in the sea di Paolo Balistrieri con ampia proiezione di foto ritraenti numerosi animali “Lessepsiani”.

Degustazioni dolciaria , con nuova Santa rosa e caffè Daniela Tartaglia

-Pino Veneroso scrittore

E’ uomo di mare. “Con lo Jutta sulla scia de Il Leone di Caprera” , approfondisce ogni aspetto della navigazione: la barca, i preparativi, i luoghi…

Musiche scuola Happy Music Academy

@- DOMENICA 13 maggio 2018

17:30 Antonio Gagliardo (poeta)

Generale dei Carabinieri e Delegato della regione Campania e Basilicata della lega navale Italiana, è stato è stato sempre un uomo di mare e per quasi 10 anni è stato presidente della lega navale di DVA Scario, organizzando regate con barca a vela ed eventi molto significativi, sempre all’insegna del rispetto del Mare.

Il Mare e i suoi Blu: Poeti in libertà

Poesando…

19:00 Sheela Na Gin:

gruppo Rock al femminile.

Degustazioni dolciaria , con nuova Santa Rosa -caffè Daniela Tartaglia

@- LUNEDI’ 14 maggio 2018

17:30 Premiazione Opere consegna attestati.

Degustazioni Gastronomica, con lo chef Alfonso De Bartolomeis

Musiche:

Scuola Happy Music Academy

ARTISTI IN BLU

1-Ada Valisena

2-Adriana Ferri

3-Agnese Anypaint Contaldo

4- Alessandro Granato

5- Carlo Pepe

6- Alida Visciglia

7- Angela Cialeo

8-Concetta Di Cecca

9- Antonio Lanzetta

10-Armenante Giovanni

11-Pasquale Mastrangelo

12-Citro Teresa

13-Nello Ricciardi

14- Cinzia Gaudiano

15-Enza Sessa

16- Federica Cavaliero

17-Felice Arcamone

18-Emilia Della Vecchia

19-Francesco Tortora

20- Giovanna AnnunziataConti

21- Giovanna Capraro

22-Giovanna Granato

23-Ida Mainenti

24-Jole Mustaro

25- Angelo Fortunato

26-Loredana Spirineo

27-Maria Irene Vairo

28-Maria Grazia Mancino

29-Mariapaola Bianchi Buratti

30-Nina Esposito

31-Paola Capriolo

32-Pino Giannattasio

33-Regina Senatore

34-Nello Ricciardi

35- Vito Ungaro

36- Lucio De Simone

37-Cirillo Nicola

38-Santino Trezza

39- Anna Sessa

40- Ketty Siani

41-Stefania Siani

42-Temenuga Babanova

43- Federica Pecoraro Scanio

44-Maros Mariarosaria Mazzeo

45-Marianna Battipaglia

46-Gianni Capacchione

47-Rosa Leone

48-Gabriele Collarile

49-Rossella Conti

50-Rita De Martino

51-Francesco Festa( ArtArtystaff Pittore Festa Francesco)

52-Rita Di Novi

53-Domenica Coscia

54-Benedetta Del Monaco

55-Antonio Scalea

56-Lina Nappo

57-Anna Ciufo

58-Emilia Della Vecchia

59-Luciano Romualdo

60-Ivana Storto

61-Sonia Quaranta

62-Annalisa Ferrucci

63-Morelli Claudio

64-Mabel D’Amore

65-Letizia Caiazzo

66- Gruppo Cata Catasci

67- Stefania Grieco

68-Silvia Rea

69-Concetta Marrocoli

70-Marcello La Neve

71- Anna De Rosa

72 -Pio Peruzzini

73-Antonio Pivetta

74-Antonio Graber

POETI e poeti gruppo AUSER M.Giuliano

Maria Rosaria Busiello

Angela Colangelo

Rita Amodio

Elia Nese

Gerardo Moscariello

Mario Farina

Maria Marsicano

Vittorio Pesca

Donatella Fenio

Rosa Leone

Giovanna Alfano

Langellotti Antonietta

Siani Stefania

ASSOCIAZIONE CORRENTI e MAREE

Presidente Luigi Romano

Vicepresidente arch. Maria Rosaria Santaniello

Segratario rag. Peppe Annunziata

evento a cura di Anna De Rosa ,referente della comunicazione

un grazie a Carlo Pepe artista , pittore , scultore , poeta