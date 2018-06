RICOSTRUIRE la CITTA’ IN TEMPO DI PACE

Mentre prospettive di pace vanno alternativamente concretizzandosi e dissolvendosi in Siria, un gruppo di studiosi delle Università italiane e mediorientali hanno avviato un confronto sui temi della futura ricostruzione in uno del Paesi più ricchi, sia dal punto di vista del patrimonio storico-monumentale, sia per il valore del sistema urbano e di quello paesaggistico. Si mettono a fuoco prospettive metodologiche guardando anche alle esperienze di ricostruzione del passato con la consapevolezza di una specificità di caratteri delle città di cultura mediterranea.Reconstructing Cities in Peacetime è pubblicato da Carsa Edizioni