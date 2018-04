VENERDI’ 4 MAGGIO 2018 ore 18.00

vi invito all’inaugurazione della mia mostra

“RICICLANDOMI: mostra personale di Anna De Rosa”

Lo sapete che riutilizzo per fare i miei quadri i cosmetici in disuso.

Ne parleremo sicuramente durante la mostra: è importante parlare del riciclo e del riutilizzo di ciò che quotidianamente, spesso, gettiamo nella spazzatura, in un mondo sempre più invaso dai rifiuti.

Ognuno di noi durante la propria esistenza produce una quantità enorme di rifiuti, sia solidi che liquidi. Questi rifiuti se non opportunamente riciclati e trattati, provocano gravi danni agli ecosistemi… anzi già li hanno provocati!

Dedico questo evento al filosofo / poeta, ma soprattutto mio amico, MARCO AMENDOLARA per il decennale dalla sua morte

e il giorno venerdì 18 maggio 2018 alle ore 18.00

chiuderò la mostra personale con l’evento a lui dedicato: A VOCE ALTA,

con interpretazione dei suoi testi, attraverso performance, video, danza presso la Galleria dell’ACCADEMIA A. GRASSI.

PRESENZIANO

Un GRAZIE di cuore a -Raffaella Grassi ,padrona di casa, figlia del maestro Alfonso Grassi

Video RICICLANDOMI realizzato da -Simona De Luca

-Maria Pia Busiello DOCENTE DI MATERIE UMANISTICHE ,Autrice di letteratura per l’infanzia e creativa del riciclo.

-Gabriella Faiella Teacher Laughter Yoga, Counselor Professionista, Operatore di Biomusica, Fisioterapista

-un critico d’arte di Roma deve confermare sua presenza.

il tutto è in work in progress, ci saranno altre sorprese, ma intanto volevo già invitarvi per farvelo segnare in agenda.

Contatti Accademia Grassi: 089 333903–adr 3663769496

ANNA DE ROSA (Salerno)Pittrice, muralista, scrittrice, opinionista, operatrice socio-culturale, produttrice e attrice per caso, giornalista,organizzatrice e curatrice di eventi.

Si è preparata frequentando svariati e numerosi corsi di formazione perchè crede nella formazione permanente. Attualmente si dedica alla pittura con mostre personali e collettive nazionali (l’ultima a Matera e precedentemente all’Expo di Milano) e internazionali (Madrid –Dubai – Grecia), utilizzando il riciclo dei cosmetici come colori su supporti di fortuna , è presente su numerosi siti d’Arte online. Anna ha percorso da sempre la strada della creatività spinta dalla sua interiorità da sempre. Scrivere/dipingere non è solo un atto estetico ma pura meditazione il cui obiettivo non è quello di creare qualcosa di bello per ricevere complimenti e applausi ma “comunicazione – emozione”!

Ha vinto il Premio Arte Salerno 2016 ed il Premio Principessa Sichelgaita 2016 , premiata in vari concorsi di Poesia e Arte.

Marco Amendolara è nato a Salerno nel 1968. Poeta, critico letterario e d’arte, traduttore di poesia latina. Laureato in Filosofia e in Lettere moderne, ha svolto un’intensa attività pubblicistica collaborando a vari periodici e quotidiani, fra i quali “Il giornale d’Italia”, “Il Mattino”, “Caffé Michelangiolo”, “L’area di Broca”, “Frontiera immaginifica”.