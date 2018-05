Da oggi riapre il parco Archeofluviale di Longola “La Venezia di 3500 anni fa”. Sponsor la meravigliosa Fattoria Alpega Riapre il parco Archeofulviale di Longola, apertura alle 15:00 con tante sorprese.

Vivi una giornata di benessere circondato dalla natura, aperto oggi e tutti i weekend dalle 10 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Gli studiosi l’hanno soprannominato “La Venezia di 3500 anni fa”. Agli occhi di un visitatore doveva infatti apparire così l’antico villaggio di Longola, sorto nel secondo millennio avanti Cristo lungo le sponde del Sarno nell’attuale area di Poggiomarino.

Un viaggio nella storia lungo 3500 anni che ha portato oggi, 10 febbraio, alla sua apertura al pubblico, come Parco Archeologico naturalistico. Nell’area, è stato ricostruito uno spaccato del villaggio protostorico, con la riproduzione di due capanne poste su un isolotto delimitato e isolato dall’acqua con palizzate. Sono state inoltre realizzate strutture a supporto quali aree per laboratori, birdwatching, orti e serre didattiche, oltre alla passeggiata lungo il fiume Sarno, aree giochi e pic-nic.

Inoltre potete organizzare un pranzo alla Fattoria Alpega un posto eccezionale da conoscere . Rivolgetevi a loro per ogni informazione per la visita e per il pranzo, consigliabile prenotare.