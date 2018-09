“Remember Summer” all’Oasi di Leo Food & Drink

Speciale appuntamento all’Oasi di Leo Food & Drink, con un viaggio nel tempo con la sempreverde musica anni ’80 e ’90. Il terrazzo che ospita il chiosco sulla strada provinciale a Tramonti, in località Gete, si trasformerà in una disco dance adatta a tutti: in console ci saranno i dj Nino e Peppe a creare una magica atmosfera musicale nella verdeggiante location, in cui ci sarà un fantastico revival di musica reggae. La musiche più belle di tutte le estati animeranno l’Oasi di Leo Food & Drink, dove si potrà provare le specialità della casa e accompagnare la serata con un buon cocktail.