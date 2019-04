Reflessologia plantare, a Meta si presenta il libro di Luisa Aurora Rocca

“Piedi come ali – Alchimismo delle emozioni e reflessologia plantare” è il titolo del libro di Luisa Aurora Rocca che sarà presentato venerdì 12 aprile alle 18.30, nella sala consiliare del Comune di Meta. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Tito e dell’assessore alla Cultura Biancamaria Balzano, sarà l’autrice a illustrare i contenuti del volume edito da Grafica Metelliana.

Sulla base della pluriennale esperienza maturata da Luisa Aurora Rocca nel campo della reflessologia plantare, il libro descrive lo straordinario potenziale racchiuso in ciascuno individuo aiutando a comprendere l’unicità e l’unità della vita. La presentazione del volume offrirà l’occasione per discutere di reflessologia plantare, medicina integrale naturale in grado di risolvere disturbi fisici ed emozionali.

Naturopata e reflessologa plantare con molti anni di esperienza alle spalle, Luisa Aurora Rocca ha fondato nel 2009 l’Accademia di reflessologia plantare a Sorrento e nel 2016 il Centro internazionale di reflessologia plantare e naturopatia “Sole Aurora” con sede a Meta; tiene corsi e conferenze di reflessologia plantare, pronto soccorso naturale, tecnica metamorfica e fiori di Bach sia in Italia che all’estero.