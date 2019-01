“Tra Ravello e Scala” la gara podistica su strada

Si terrà questa domenica 3 febbraio dalle 9.30 in poi la “Tra Ravello e Scala”, la manifestazione di podismo su strada organizzata dall’ASD Podisti Cava – Picentini – Costa d’Amalfi in collaborazione con CSI – Cava de’ Tirreni.

Il percorso della manifestazione si snoda tra i comuni di Ravello e Scala per un totale di 10 Km e vi potranno partecipare gli atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva o non tesserati purché in possesso di certificazione medica per l’attività agonistica per l’Atletica leggera valido alla data del 3 febbraio.

E’ possibile iscriversi alla gara entro il 2 febbraio e le iscrizioni vanno fatte esclusivamente sull’area riservata del sito www.anviloteam.it . Per gli atleti liberi e i runner scrivere a iscrizioni@anviloteam.it . Nel caso si raggiunga il numero massimo di 150 atleti, le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente.

Il contributo per l’iscrizione è di 5 euro senza pacco gara. Il contributo può essere pagato contestualmente al ritiro dei pettorali presso il ritrovo nella Piazza principale di Ravello. I partecipanti alla gara potranno parcheggiare nella zone dell’Auditorium Ravello esponendo il talloncino da ritirare insieme al pettorale.

Le classifiche saranno curate dai giudici del CSI in collaborazione con l’ASD Podisti Cava – Picentini – Costa d’Amalfi mentre il cronometraggio sarà effettuato dallo staff di Anviloteam.it.

Alla manifestazione saranno premiati i primi tre uomini, le prime dieci donne e i primi tre di tutte le categorie CSI. Al podio maschile e femminile saranno corrisposti in premio un soggiorno a Ravello per due persone e cesti con prodotti tipici locali.