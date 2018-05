Ravello San Pantaleone di maggio

Ravello, Costiera amalfitana. Si avvicina una delle più sentite ricorrenze religiose della Città della Musica che per la prima volta celebra il nostro don Angelo Mansi . Come riporta il sito Ravello e le sue Chiese nel dettaglio il 17 – 20 maggio 2018: Ravello celebra San Pantaleone di Maggio

Il prossimo 20 maggio la Chiesa di Ravello celebrerà la traslazione della reliquia del sangue di S. Pantaleone dall’antica finestra, a sinistra dell’altare maggiore, alla cappella che attualmente la conserva.

Il 16 maggio 1661 la preziosa reliquia del Sangue di San Pantaleone veniva collocata nella «cappella nuova» con rito solenne, alla presenza del vescovo di Lettere mons. Onofrio De Ponte, Soprintendente Apostolico per la Diocesi di Ravello – Scala, e del Capitolo della Cattedrale, cui si univano l’intero clero diocesano e i rappresentanti del governo cittadino nobiliare e popolare.

L’ampolla di vetro con il sangue di San Pantaleone e molte reliquie di santi, riposte in una piccola cassa di legno, erano conservate fino ad allora in una finestrella, a sinistra dell’altare maggiore. Lo stato di pericolo in cui versava quel luogo e la scala in legno che consentiva l’accesso aveva imposto la costruzione di una cappella dedicata al “Principale Patrono della Città” in cui trasferire quel prezioso tesoro.

Le celebrazioni per la traslazione cominciarono il giorno precedente, domenica 15 maggio, quando, al canto del “Deus Tuorum Militum”, inno dei martiri, la reliquia venne calata dalla finestrella, esposta sull’altare maggiore e, dopo una solenne celebrazione eucaristica, portata in processione per le vie della Città con la partecipazione di una gran moltitudine di fedeli.

Al termine delle celebrazioni l’ampolla venne riposta nella finestrella e il mattino seguente, lunedì 16 maggio 1661, nuovamente estratta per un nuovo corteo processionale con il quale il sangue di San Pantaleone veniva riposto sul nuovo altare, chiuso da cancelli di ferro dorato e piombo. Da allora, a ricordo perpetuo di quel giorno solenne, la Civitas Ravellensis celebrò il santo patrono anche nella terza domenica di maggio, oggi comunemente ricordata come il giorno della festa di “San Pantaleone di maggio”.

