Ravello. Otolaringologi Ospedalieri a convengo

AL NASTRO DI PARTENZA LA XLIII EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO AOOI

Ravello – Si terrà nei giorni 11 e 12 ottobre il 43esimo convegno nazionale di aggiornamento Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI) che avrà lo scopo di presentare le innovazioni e i risultati di nuove ricerche scientifiche nel settore medico e sarà rivolto ai professionisti del campo di tutta la Penisola.

Il promotore nonché presidente del Convegno, sarà il Dott. Remo Palladino, direttore dell’UOC di otorinolaringoiatria del P.O. di Nocera Pagani.

Palladino è un medico di fama nazionale, recentemente insignito del prestigioso premio per le Eccellenze Italiane, ricevuto dalle mani del presidente di FWMM Maria Rosaria Boccia, nel contesto di una sentita manifestazione a scopo benefico, promossa dalla UILM, dal Comune di Pompei e da Fashion Week Milano Moda a favore dei diversamente abili.

“Sono onorato – dichiara Palladino – per la fiducia ricevuta dall’Associazione dei Medici nell’assegnazione della fase costitutiva ed organizzativa di un congresso così importante”.

Il Presidente ha voluto prevedere un momento di alta cultura in cui un biologo ricercatore di fama mondiale terrà una lettura magistrale sul tema delicato e sempre doloroso delle demolizioni chirurgiche. Questo a sottolineare la grande ricchezza umana ed il valore professionale del dottor Palladino. Umanità che è venuta fuori anche nella serata in cui ha ritirato il premio per le Eccellenze Italiane. Monica Marangoni, nota e bellissima presentatrice Rai, ha introdotto sul palco del teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, con una descrizione per titoli i medici, e il Dott. Palladino ha tenuto a manifestare la sua gioia nel ricevere un premio in un contesto in cui persone con difficoltà motorie, sedute su una carrozzina, erano lì felici e sorridenti ad applaudire i medici.

Il convegno si svolgerà in due giorni e verterà essenzialmente su due punti essenziali: la presentazione di nuove tecniche terapeutiche e il consolidamento di quelle che risultano essere efficaci e pertinenti, seppure tradizionali. Questo sia nelle patologie pediatriche che adulte. Sono chiamate a prendervi parte tutte le Scuole mediche italiane, che saranno ospitate da quella Salernitana che ha il prestigio di essere la più antica del territorio nazionale.