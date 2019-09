Ravello. Organizzato per i cittadini ultra-sessantacinquenni un ciclo di cure termali. Incontro conoscitivo il 4 settembre

Le Terme possono essere un aiuto per alcune patologie tipiche degli anziani, come reumatismi, e dolori in generale.

Grazie ai benefici delle acque e ai trattamenti benessere è possibile alleviare le patologie.

Le terme sono adatte a tutti.

L’ Amministrazione Comunale di Ravello intende organizzare nel periodo dal giorno 03 al giorno 10 novembre 2019 un ciclo di cure termali a fini terapeutici e riabilitativi per cittadini residenti ultra-sessantacinquenni, autosufficienti.

A tal proposito si indice una prima riunione esplorativa di fattibilità per il giorno 4 settembre pv – alle ore 17.00 –

presso la Casa Comunale (Palazzo Tolla)