A Ravello una mostra di quindici foto per raccontare un’emozione In esposizioni la Divina Costiera sublimata dal fotografo Armando Montella

L’emozione di un sussurro, la poesia che si cela in un attimo. Nelle foto

di Armando Montella c’è tutta la sfacciata bellezza della Costiera amalfitana che, nel corso dei secoli, ha

sedotto ed incantato con il suo richiamo.

Prosegue il percorso espositivo dedicato alla Divina. Dopo il successo di Amalfi, a partire dal 22 giugno nel

chiostro del Convento dei Frati Minori di San Francesco, a Ravello, Armando Montella, artista per

passione, esporrà le sue migliori opere fotografiche nella mostra “Sussurri. Voci e suggestioni del mare”.

Il percorso espositivo si compone di quindici fotografie che immortalano i luoghi più suggestivi della

“Divina”: i vicoli, le case che si arrampicano verso il cielo ed il mare, in burrasca o placido e dormiente, che

abbraccia la luce del tramonto. In bilico tra luce ed ombra, le foto rappresentano in qualche modo la

metafora della vita: sfacciatamente bella anche e soprattutto per il suo movimento ondivago tra il sole e le

tenebre.

“La fotografia è una mia passione da sempre – ha raccontato Montella – I paesaggi sono il mio soggetto

preferito perché credo che siano capaci di suscitare emozioni, ogni volta diverse. E, nonostante i miei molti

viaggi, la Costiera amalfitana, che è il mio primo amore, rimane il mio soggetto preferito anche perché mi

accorgo che, nonostante gli anni, riesce a suscitare in me ancora profondi sentimenti di ammirazione per la

sua bellezza”.

Biografia

La passione di Armando Montella per la fotografia parte da lontano e non lo ha mai abbandonato. Nel

corso degli ultimi anni si è dedicato all’attività fotografica con più impeto, dando voce ai suoi scatti

attraverso diverse mostre che ha effettuato in tutta Italia

Curriculum espositivo: “Magister Artis”, Cava de’ Tirreni (SA) Dicembre 2017; “Biennale del Tirreno”, Cava

de’ Tirreni (SA), Giugno 2018; “Vernissage Alson Gallery” Milano, Luglio 2018; “Moovartis 2019”, Castel

Dell’Ovo Napoli, Maggio 2019. “Sussurri. Voci e suggestioni del mare”, Amalfi, giugno 2019. Pubblicazioni:

“Sussurri amalfitani, voci e suggestioni del mare” Area Blu Edizioni, Giugno 2018

Info: Il vernissage della mostra è fissato per il 22 giugno. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle

20. Ingresso gratuito. Info al 338 8928109.