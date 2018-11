Ravello, mercoledì prossimo celebrazione della Virgo Fidelis al Duomo. La Città della Musica ospita l’arma

Si avvicina il momento delle celebrazioni della Virgo Fidelis a Ravello, in Costiera Amalfitana. Presso il duomo si terrà mercoledì prossimo, 21 novembre, alle ore 11, la celebrazione in occasione del 77esimo anniversario della battaglia di Culqualber, che coincide anche con la giornata dell’Orfano.

Alle ore 11 è prevista la Santa Messa celebrata dal parroco don Angelo Mansi e saranno presenti anche i carabinieri della Costa d’Amalfi, stazioni di Positano, Ravello, Amalfi, Tramonti e Maiori, i sindaci dei Comuni della Costa d’Amalfi, i Carabinieri in congedo e come sempre le vedove e gli orfani assistiti dall’ O.N.A.O.M.A.C., le Associazioni dei “Marinai d’Italia”, oltre agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto di Ravello-Scala.

Atteso il discorsi finale del capitano Roberto Martina. Ci sarà una panoramica sulle grande operazioni a tutela del territorio , come quelle sugli abusi, e della comunità, come quelle sulle operazioni anti droga, e non solo, un lavoro quotidiano e certosino fatto di impegno e sacrifici con la presenza continua.

Una scelta questa di ospitare l’Arma voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco avvocato Salvatore Di Martino con il Comune che , come sempre, cura i particolari dell’accoglienza , ha anche organizzato un rinfresco finale dove ha coinvolto l’istituto alberghiero di Angri.