Ravello: Lowenthal e Oppens in concerto a Villa Rufolo

Due pianisti di calibro internazionale, Jerome Lowenthal e Ursula Oppens, sono attesi a Villa Rufolo per il secondo evento realizzato in collaborazione tra l’Amalfi Coast Music & Arts Festival ed il Ravello Festival.

Il concerto dei due artisti si terrà giovedì 25 luglio nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo (ore 19.30, ingresso libero) a seguito di una giornata di masterclass che vedrà la partecipazione di giovani pianisti arrivati da tutto il mondo, proprio secondo la formula dell’ACM&A Festival che coniuga l’alta formazione musicale e l’offerta concertistica con il turismo culturale.

Agli spettatori di Villa Rufolo – tra i quali numerosi studenti, accademici e ospiti di diverse nazionalità – i celebri pianisti proporranno interpretazioni di opere di Fauré, Scriabin, Debussy, Ravel,Barber, comprese esecuzioni a quattro mani.

Oltre che illustri concertisti, Lowenthal e Oppens sono rinomati didatti: il primo è professore di pianoforte alla Juilliard School di New York, la seconda in carica al Brooklyn College & CUNY Graduate Center.

Jerome Lowenthal ha suonato sotto la guida di direttori del calibro di Daniel Barenboim, Seiji Ozawa, Yuri Temirkanov, e di giganti del passato come Leonard Bernstein, Eugene Ormandy, Leopold Stokowski. Tra le incisioni annovera i Concerti per pianoforte di Liszt con la Vancouver Symphony Orchestra ed il ciclo completo dei Concerti di Tchaikovsky con la London Symphony Orchestra. Ha registrato per numerose etichette come RCA, Columbia, Arabesque.

Vincitrice, tra gli altri, del primo premio al Concorso Busoni nel 1969, e cinque volte nominata ai Grammy Awards, Ursula Oppens è una pianista leggendaria per le interpretazioni di musica americana contemporanea. Nella sua lunga carriera si è esibita con le maggiori orchestre, tra cui la New York Philharmonic, la Boston Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic.