Ravello, dopo l’eccezionale stagione in musica si chiude con l’ultimo concerto

Gran finale al Ravello Festival 2019 con la Festa dei cori. Domenica 20 ottobre (ore 19) al Duomo di Ravello, la lunga stagione dei concerti iniziata il 17 aprile terminerà con l’ultimo appuntamento corale della minirassegna “La potenza del diletto”.

Le voci del Coro Giovanile Campano, diretto dal M° Giuseppe Lazzazzera, formazione regionale d’eccellenza, proporranno un excursus di brani di polifonia sacra e profana che, partendo dalle musiche eterne di autori come Willaert, Aleotti, Gastoldi, giungerà fino ai nostri giorni con brani di autori contemporanei quali, Bettinelli, Donati, Jackson.

Il Coro Progetto ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) presenterà inoltre “Five days that changed the world” di Bob Chilcott, un progetto che ricorda in forma musicale, alcune giornate ed eventi che hanno segnato e cambiato il corso della storia come ad esempio, l’invenzione della stampa, l’abolizione della schiavitù, il primo uomo nello spazio (le tappe della polifonia sono: Thursday 29 march 1455 – the invention of printing; Friday 1 august 1834 – the abolition of slavery; Monday 14 december 1903 – the first powered flight; Friday 28 september 1928 – the discovery of penicillin, e Wednesday 12 april 1961 – the first man in space)

L’A.R.C.C. ha riunito in una numerosa formazione (oltre 100 coristi) alcune delle più importanti corali regionali e presenta questo ambizioso progetto per coro, pianoforte e timpani. Tre sono i pianisti che si alterneranno nel corso del concerto: Sergio Avallone, Patrizia Bruno e Giovanna Petitto. Ai timpani ci sarà il M° Gerardo Sapere.

Il concerto sarà preceduto alle 16.30 da un “aperitivo musicale” all’aperto, sul sagrato del Duomo. Due saranno le formazioni corali che si esibiranno: il GESUALDO, diretto da Cinzia Camillo e DALTROCANTO, diretto da Patrizia Bruno.

Programma

Duomo di Ravello – Sagrato, ore 16.30

Progetto Diffusione Musica – Coro GESUALDO (AV)

Direttore: M° Cinzia Camillo

esegue:

Tourdion, Pierre Attaignant

Rigoulet Balet, Tradizionale

Evening Rise, Tradizionale

Rain Dance, C. Jenkins

Across The Universe, John Lennon / Paul Mccartney

Volta La Carta, F. De Andrè

Associazione Culturale – Coro DALTROCANTO (SA)

Direttore: M° Patrizia Bruno

esegue:

Celebrate, Jesus Celebrate, Gary Oliver elab. P. Bruno

Everypraise, Hezekiah Walker

Draw Me Close To You, Hillsong

Oh Happy Day, E.Hawkins

Look At The World, J.Rutter

This Little Light Of Mine, Henry Dixon Loes

Duomo di Ravello, ore 19.00

LA FESTA DEI CORI

Presenta Concita De Luca

Coro Giovanile Campano

Direttore: M° Giuseppe Lazzazzera

esegue:

Evening Rise, Tradizionale

T’Amo mia Vita, Vittoria Aleotti

Suivons tour Ö tour, Anonimo XVIII sec.

Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de’Medici

Human Nature, Steve Porcaro & John Bettis, arr. Giuseppe Lazzazzera

Nel Blu Dipinto di Blu, Domenico Modugno, arr. Carlo Pavese

Coro Progetto ARCC

Direttore: M° Giuseppe Lazzazzera

Pianoforte: MM° Sergio Avallone, Patrizia Bruno, Giovanna Petitto

Timpani: M° Gerardo Sapere

Presenta:

FIVE DAYS THAT CHANGED THE WORLD – Bob Chilcott

Il progetto del famoso compositore Bob Chilcott “Five days that changed the world” ricorda in forma musicale, alcune giornate ed eventi che hanno segnato e cambiato il corso della storia.

L’ A.R.C.C. ha riunito in una numerosa formazione (oltre 100 coristi) alcune delle più importanti corali regionali e presenta questo ambizioso progetto per coro, pianoforte e timpani.

– Thursday 29 march 1455: the invention of printing

– Friday 1 august 1834: the abolition of slavery

– Monday 14 december 1903: the _rst powered _ight

– Friday 28 september 1928: the discovery of penicillin

– Wednesday 12 april 1961: the _rst man in space.

I CORI DEL PROGETTO ARCC 2019

Coro Giovanile Campano

Hirpini Cantores di Avellino

Coro Ultrajoyed di Baronissi (Sa)

Coro The Overtones di Cava de Tirreni (Sa)

Coro Gesualdo di Cesinali (Av)

Ensemble Corale Noukria di Nocera Inferiore (Sa)

Coro sui Generis di Pontecagnano (Sa)

Coro Armonia di Salerno

Coro Pop di Salerno

Vox Aurea Vocal Ensemble di Campagna (Sa)