A Ravello: L’altra metà del cuore: donna

Il giorno 25 maggio 2019, si terrà un Convegno che metterà al centro la donna in tutti i suoi aspetti e sfaccettature: “L’altra metà del cuore: donna“, organizzato dal Comune di Ravello, insieme alla FNISM(Federazione Nazionale degli Insegnanti, sezione Costa d’Amalfi), all’Associazione Femminile SOROPTIMIST club di Salerno, Inner Wheel Costiera Amalfitana e al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno

L’altra metà del cuore: donna

“Il convegno – ci spiega il dott. Ulisse Di Palma, organizzatore dell’evento – si pone l’obiettivo di rimarcare il valore delle donne, mettendo a tema ogni aspetto dell’universo femminile al fine di creare un momento di riflessione e condivisione dei veri problemi che concerne l’essere donna analizzandola nella sua globalità”.

L’evento si dividerà in due momenti:

In mattinata è previsto un convegno sul mondo femminile: l'altra metà del cuore: donna"

, durante il quale sarà esplorato l’universo femminile a 360 gradi. Nel pomeriggio in piazza Duomo sarà presente un camper per la prevenzione cardiovascolare nella donna, dove saranno effettuate visite cardiologiche gratuite.

L’intera mattina sarà caratterizzata da una serie di analisi del mondo femminile:

Donna all’opera: viaggio nel mondo delle voci femminili

Sarà sviscerato il ruolo della donna nella musica, quindi le voci femminili nell’opera lirica, ad opera di Patrizia Porzio, Mezzosoprano e Project Manager.

Donna e cuore: La prevenzione cardiovascolare

Dopo una riflessione sulle voci femminili, seguirà un momento caratterizzato dalla prevenzione cardiovascolare, curato dalla Cardiologa Cinzia Procaccini, dott.ssa dell’Unità Coronarica di Salerno.

La donna nella società multiculturale

Le donne contribuiscono a una vera comprensione delle sfide di una realtà multiculturale, c’è bisogno di un maggiore riconoscimento delle loro capacità. Seguirà, quindi, un momento di riflessione sul ruolo della donna all’interno della società multiculturale, diretto dalla Professoressa Alisia Rosa Arturi, Dirigente Scolastico e Presidente del Collegio dei Probiviri della FNISM.

Donne e Leadership: una nuova cultura aziendale

L’evento proseguirà poi con un’analisi sulla leadership femminile con una riflessione su quanto la donna si sta imponendo sempre più ai vertici delle aziende e come sta cambiando in quest’ottica la cultura aziendale, curato dalla Dott.ssa Mariella Avino, General Manager e Proprietaria Hotel Palazzo Avino.

Donne di cuore: le Brigantesse

La professoressa Maria Gentile, docente Uniscientia, snocciolerà poi una parte più storica, evidenziando il ruolo rivestito dalla donna dopo l’Unità di Italia ed evidenzierà anche gli aspetti spesso taciuti. Non bisogna, infatti, dimenticare che una delle prime grandi manifestazione di rivolta femminile è cominciata dopo l’unità d’Italia con il fenomeno del brigantaggio con protagoniste “le brigantesse“.

Questa parte storica sarà accompagnata da un monologo molto intenso dell’attore Sergio Mari che tratterà il ritorno del grande brigante della Costiera Amalfitana originario di Scala, Pietro ‘e Lia. Un personaggio del brigantaggio che per anni ha imperversato sui Monti Lattari. Il monologo sarà seguito dalle noti musicali dei Vico Masuccio, un gruppo che si è dedicato alla ricerca dei canti delle musiche dei briganti dell’epoca.

Dalla notte dei tempi ad oggi

Non mancheranno le testimonianze di alcune donne come la professoressa Antonietta Amatruda, proprietaria della Cartiera Amatruda in Costa d’Amalfi. Intervento che si presenterà come un estensione del nome che porta: la fabbricazione della carta a mano ad Amalfi risale a tantissimi secoli addietro e la famiglia Amatruda ha rivestito un ruolo importante nella sua evoluzione. La professoressa Antonietta Amatruda ha preso in mano la tradizione e con l’esperienza dei suoi antenati, con la dedizione e con l’amore, oggi è una valente imprenditrice che porta avanti con orgoglio la storia della sua azienda.

Voci femminili dell’islam

In un mondo oggi di continuo confronto fra Oriente e Occidente è importante anche capire come la donna viene vista dalla cultura orientale con una riflessione sulle voci femminili dell’Islam, condotta dalla dottoressa Rosaria Pagano.

Lectio Magistralis “Cara Matilde”

L’evento si concluderà con una lectio magistralis dedicata a Matilde Serao diretto dalla professoressa e stagista/scrittrice Lorenza Rocco Carbone che le ha dedicato un libro. La Serao è, infatti, esempio di grande donna, la prima in Italia ad imporsi alla guida di un quotidiano da lei fondato.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale della Federazione degli insegnanti, il professor Domenico Milito, pedagogista all’Università degli studi della Basilicata.

Camper Donna a Ravello

Quindi dalle tematiche inerenti alla salute e alla prevenzione cardiovascolare, si continua poi con la direzione culturale, storica, antropologica, educativa, sociale etc per comprendere cos’è la donna nella sua globalità.

La parte di prevenzione è affidata al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Salerno, che metterà a disposizione un “Camper Donna” per uno screening gratuito cardiovascolare, esami ematochimici, misurazione della pressione arteriosa e saturazione.

L’Unità formativa, registrata su piattaforma Sofia del MIUR, corrisponde a 10 ore di formazione certificabili, di cui 5 in presenza e 5 online, con l’aiuto dell’apposita piattaforma.

L’iscrizione, la frequenza e la certificazione sono gratuite.