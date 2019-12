Ravello. La musica non si ferma mai: il 14 dicembre Il Grande Coro di Roma in Concerto

Concerto de Il Grande Coro di Roma all’Auditorium Niemeyer di Ravello (14 dicembre 2019)

La musica a Ravello non finisce mai e non è mai fuori stagione.

Anche d’inverno, con il Natale alle porte, l’incanto di questo gioiello della Costiera amalfitana, sospeso tra cielo e mare, si riempie di note, di luci e di colori.

Sabato 14 dicembre, la “città della Musica” ospiterà alle 18.00, all’Auditorium Niemeyer, il Grande Coro di Roma in concerto. Un repertorio internazionale e variegato, arricchito da un intermezzo strumentale, insieme a una selezione dei più famosi brani di musical, classici e moderni, colonne sonore di film e arie d’opera, rivivrà in una cornice di incomparabile bellezza, per riproporre note senza tempo in un palcoscenico naturale tra i più incantevoli e suggestivi al mondo.

Il Concerto del Grande Coro di Roma, con la direzione del Maestro Fabrizio Adriano Neri e l’accompagnamento al pianoforte di Andrea Calvani, prevede la partecipazione straordinaria del mezzosoprano statunitense Amalia Dustin.

La musica, che sulle sue ali solleva gli animi e ci trasporta al di là del tempo e dello spazio presente, questa volta ci porta tra i paesaggi mozzafiato della Costiera amalfitana, che proprio a Ravello, hanno ispirato artisti di tutto il mondo e pagine di arte eccelsa. La serata promette un viaggio tra composizioni diverse per raccontare le tante emozioni di una serata d’inverno, sotto le stelle di Ravello.

L’evento promosso dal Comune di Ravello e sotto il suo patrocinio sarà introdotto dalla giornalista Rai Rita Magnani.

INFO

Tourist Office Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello

089 857096

IL GRANDE CORO di Roma

Diretto da Fabrizio Adriano Neri, Direttore d’Orchestra, Baritono e Compositore

Il Grande Coro di Roma è composto da elementi provenienti da sei cori diversi: Castelli Singers, Coro polifonico dipendenti RAI di Roma, il Coro filarmonico dei dipendenti FAO, Coro polifonico dipendenti INPS, Coro polifonico dipendenti TIM e Coro dipendenti MiBACT, tutti confluiti nel GC e sotto la direzione del Maestro Neri. E’ formato da cantanti non professionisti uniti dalla passione per la musica ed il canto, che hanno come fine quello di sostenere, con entusiasmo ed impegno, iniziative di solidarietà tramite opera di volontariato. E’ accompagnato al piano dal Maestro Andrea Calvani e si avvale anche della collaborazione di solisti di levatura internazionale, come il mezzosoprano statunitense Amalia Dustin. In alcune sue esibizioni. Il GC ospita il Coro Polifonico dell’Università Internazionale Luiss, Guido Carli.

Il repertorio spazia nei diversi generi musicali: dal musical alle colonne sonore dei film, al pop, all’opera (trascrizioni) ed è in continua evoluzione per offrire al pubblico momenti di piacere ed emozioni.

L’attività del Grande Coro è stata in primo piano nell’organizzazione di concerti di beneficenza a favore di numerosi enti, istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali (tra cui ONU, Emergency, Rotary, Centro Regionale Sant’ Alessio, Sovrano Militare Ordine di Malta, Caritas, Croce Rossa Italiana, diverse Ambasciate, Ospedale Bambino Gesù, Ospedale S.Camillo, Fondazione Ospedale S.Lucia, Università Campus Bio-Medico, Casa Circondariale di Rebibbia, Regione Lazio-Parco dell’Appia Antica, Comunità di S. Egidio) e di molte onlus (Villaggio Litta, ABE, ADA España, AISM, A.M.I.C.I., Amistad, AMREI, Antea, Dynamo Camp, Fratelli Maristi, GuardaLontano, La Stella di Lorenzo, Mais, Peter Pan, Sanes, Il Ponte, ARCO92, ecc.).

Il 1°Maggio 2015, in occasione delle celebrazioni del Quirinale per la “Festa del Lavoro”, il Coro si è esibito con l’Inno nazionale italiano alla presenza del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella (evento ripreso da RAI News e SKY News24h).

Il Grande Coro ha partecipato a trasmissioni televisive, tra le quali Telethon 2014 e Telethon 2016.

Numerose le esibizioni tenute in sedi nazionali ed internazionali in occasione di varie manifestazioni, come ad esempio il World Food Day 2012 e 2013 (FAO), il UN Women Day (FAO), Tutti per un Cuore all’Auditorium del Parco della Musica, Spicchi di Luna InCanto nella Sala Accademia del Conservatorio di S.Cecilia (concerto ripreso ed andato in onda su RAI World-Italia e sul network nazionale RADIO RAI Classica), Auditorium del Seraphicum (SkyTV), Premio Ali di Antea all’Oratorio del Gonfalone, e molte altre. Oltre che in Spagna per l’associazione ADA, nel 2017, il Coro ha preso parte alla realizzazione del film Mother Cabrini, presentato al Festival di Chicago, ed è stato ospitato dal Comune di Ascoli Piceno nella meravigliosa Pinacoteca Civica.