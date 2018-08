Vivere un sogno e un emozione in un luogo di incomparabile atmosfera e acustica. Questo si propone dal 26 agosto al 6 ottobre la rassegna concertistica Ravello: dove la musica incontra l’infinito – Concerti all’Auditorium Oscar Niemeyer e al Chiostro di San Francesco per la direzione artistica del Maestro Enzo Amato.

Ravello splendida cittadina cullata tra il mare e il cielo da sempre meta ambita di viaggiatori di tutte le epoche, dalle presenza del Boccaccio in epoca medioevale che la evoca nel suo Decamerone, viene segnata nel XIX secolo dal breve soggiorno di Richard Wagner che paradossalmente troverà in questo magico luogo dove il tempo si ferma, ispirazione per il suo Parsifal tanto da fargli scrivere “Il Magico Giardino di Klingsor è trovato” al cospetto del “Giardino dell’Anima” di Villa Rufolo.

Da quel momento Ravello diviene Città della Musica con il sogno di farla risuonare nei suoi luoghi quotidianamente.

Come spiega meglio il Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino è necessario che la Città della Musica, in un’ottica di una politica turistica di destagionalizzazione, proponga una progetto di più ampio respiro per garantire un’offerta culturale in periodi anche di media e bassa stagione per incentivare il turista a visitare Ravello in tutti i periodi dell’anno. La rassegna musicale proposta da Graficamente si avvale del Patrocinio del Comune di Ravello e della collaborazione dell’Associazione Domenico Scarlatti e dell’Associazione Il Canto di Virgilio e sarà inaugurata il 26 agosto presso l’Auditorium Niemeyer alle ore 21.30 dalla Farsetta per musica in due parti di Domenico Scarlatti “La Dirindina” con l’ Ensemble La Real Cappella di Napoli diretta da Ivano Caiazza per la Regia di Filippo Zigante, tra gli interpreti, il soprano Ilaria Iaquinta, il baritono Enrico Di Geronimo ed il contraltista Angelo Bonazzoli.

Seguirà con una caratteristica: coinvolgere Artisti Campani o che hanno scelto questa regione quale luogo della loro attività, e privilegiare repertori legati al territorio.

La rassegna affronterà oltre alla musica Classica, il Jazz, la Musica Popolare, la Canzone Classica Napoletana e la Musica Contemporanea dando ampio spazio a Giovani talenti che hanno già conquistato la scena musicale internazionale.

Intento della Rassegna è anche quello di valorizzare due luoghi splendidi di Ravello, il modernissimo Auditorium disegnato dal grande Architetto brasiliano Oscar Niemeyer destinandolo alla sua originale vocazione di “casa della musica” ed il suggestivo Chiostro medioevale di San Francesco appartenente al vasto patrimonio architettonico-culturale dell’Ordine dei Francescani.

Questo il Programma

AGOSTO

26 LA DIRINDINA Domenico Scarlatti direttore Ivano Caiazza

27 FIRST – Federico De Conno chitarra Musiche di Mertz, D. Scarlatti, Paganini, Turina, Giuliani, Dyens.

29 MATER MEDITERRANEA di Enzo Amato Gabriella Colecchia mezzosoprano Enzo Amato chitarra CHIOSTRO

30 MOTHER MOONLIGHT Vincenzo Oliva pianoforte Pasquale Capobianco chitarra elettrica,

Max Fuschetto oboe e sax. Musiche di Max Fuschetto, Special Guest Enzo Amato.

31 Dedicato a Franz Schubert Francesco Pareti pianoforte Maria Iannone voce recitante

SETTEMBRE

1 TUTTE LE STRADE PORTANO A NAPOLI con Vico San Gennaro 5et: Enzo Amazio guitar, Bruno Persico piano,

Pino Melsi tromba, Enzo De Rosa drums, Gennaro Di Costanzo dubble bass

2 ROME INTERNATIONAL ORCHESTRA direttore Giorgio Proietti – Pianoforte Ernesto Sparago e Marianna Rossi

4 SUITE GALANTES Alessandro Sensale guitare baroque Marco Vittoria percussions CHIOSTRO

7 OMAGGIO A ROBERTO MUROLO Espedito De Marino voce e chitarra

8 LA NASCITA Carlo Mormile pianoforte, Enrico Mormile chitarra elettrica e voce Musiche di C. Mormile

9 MOOD SWINGS Francesco Scelzo chitarra La chitarra classica in jazz

11 MITO E REALTA’ di Ivano Caiazza in ricordo delle vittime dell’11 Settembre

14 Cristina Galietto chitarra Musiche di N. Paganini, J. Rodrigo, B. Britten, D. Scarlatti

15 Pietro Quirino con il Quartetto Calace – le più belle canzoni napoletane

16 PROMENADE NAPOLETAINE Gabriella Colecchia mezzosoprano Dario Candela pianoforte

Musiche di Fauré, Debussy, Alfano, Poulenc. Pilati.

18 GAGLIANO STRING QUARTET Musiche di L. van Beethoven “Das musikalische Tagebuch”

21 Duo Maurizio Tessitore pianoforte Angelo Greco clarinetto Musiche di Rossini, Gershwin Mendelssohn,

Debussy, Poulenc.

23 QUARTETTO FLORESTANO Musiche di Paisiello, Mozart Schumann

24 PROFUMO DI PICOLIT Luca Signorini violoncello Bruno Persico pianoforte da Bach a Gershwin

25 ROSSINI WIND QUARTET Rossini for Wind per le Celebrazioni Rossiniane CHIOSTRO

27 LE DANZE DI DIONISO di Carlo Faiello

28 Andrea Riccio pianoforte Musiche di Franz Liszt, Enriques Granados, Sergej Prokofiev

OTTOBRE

5 SIGNORINI PLAY BACH Luca Signorini violoncello CHIOSTRO

6 IL VIOLINO CHE CANTA

Eleonora Amato violino Matteo Oberto pianoforte – Musiche di Brahms e Schumann

I Concerti al Chiostro si terranno alle ore 18.00, i Concerti all’Auditorium Oscar Niemeyer si terranno fino al 22 settembre alle ore 21.30 e successivamente alle ore 19.00. Appuntamenti da non perdere.

Il costo del biglietto sarà di €. 20.00 CRAL e under 16 €. 10.00 info@domenicoscarlatti.it – info@graficamente.com

INFO AAST DI RAVELLO Tel. 089 857096