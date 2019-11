Ravello. Inizio delle attività della 44esima stagione teatrale de “La Ribalta”

Ravello. Il Laboratorio “Franco Lucibello” dà il via alla 44esima stagione teatrale de “La Ribalta”. Con l’incontro di venerdì 15 novembre, alle ore 17.30 presso la Chiesa dell’Annunziata, partiranno ufficialmente le attività della 44esima stagione teatrale targata ‘La Ribalta’. Al via, per il sesto anno consecutivo, il Laboratorio teatrale “Franco Lucibello” che anche quest’anno avrà l’onore della supervisione artistica di Giovanni Esposito. Sesta edizione che partirà a fine mese sempre dalla Chiesa dell’Annunziata, location che ospiterà tutte le attività rivolte ai ragazzi dai 10 anni di età, fino al marzo 2020. All’incontro sono invitati tutti i ragazzi e genitori interessati. La fortunata iniziativa del gruppo teatrale, per il secondo anno consecutivo, sarà guidata da Costantino Amatruda con il supporto di Roberta Ruocco. Alle attività laboratoriali, come ormai da tradizione, si aggiungeranno le opere che verranno portate in scena dalla “Ribalta Off” guidata da Anna Dumas, e dal gruppo storico. Tutte le info e le modalità di iscrizione al laboratorio saranno rese note durante l’incontro.

L’inizio delle lezioni sarà comunicato sulla pagina Facebook de “La Ribalta”.

Per informazioni: www.laribaltaravello.it; info@laribaltaravello.it; facebook: laribaltaravello.