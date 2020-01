Ravello. A febbraio Villa Rufolo ospita ancora “La Ribalta” in onore di Eduardo De Filippo

Febbraio in scena per La Ribalta: in Villa Rufolo tributo ad Eduardo De Filippo

Lo storico gruppo teatrale di Ravello “La Ribalta” ritorna in scena per il 44esimo anno consecutivo e lo fa con un tributo ad Eduardo De Filippo. Due i testi che verranno rappresentati nel Teatro di Villa Rufolo: Bene mio e core mio dal gruppo storico e I Fantasmi… esistono?, liberamente tratta da Questi Fantasmi! dai ragazzi de La Ribalta OFF.

Da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio (ore 19) protagoniste le vicissitudini dei fratelli Savastano, personaggi principali di quella che lo stesso Eduardo definì “la più napoletana delle sue commedie”. Bene mio e core mio è una commedia in tre atti scritta nel 1955 che condensa liti familiari che diventano pubbliche e un coro di divertenti personaggi secondari che intervengono nelle vicende familiari. Intrighi e sorprese si susseguono fino al finale inaspettato, caratteristica tipica della scrittura teatrale eduardiana, in cui la battuta goliardica, sottende una verità amara che arriva alle coscienze di ogni uomo, esempio di moralità e coerenza sociale e civile. La regia è curata da Costantino Amatruda.

Sullo stesso palcoscenico sabato 15 e domenica 16 febbraio (ore 19), La Ribalta OFF guidata da Anna Dumas, si cimenterà con uno dei mostri sacri del teatro edoardiano in una versione riadattata. Prova di maturità per quella che fu la prima classe del Laboratorio teatrale ‘Franco Lucibello’, nato nel 2013 e che continua la sua attività avvicinando tanti giovani ravellesi al palcoscenico.

Repliche di Bene mio e core mio: 7, 8, 9, 10, febbraio 2020 (ore 19.00) Teatro di Villa Rufolo, Ravello.

Repliche di I Fantasmi… esistono: 15 e 16 febbraio 2020 (ore 19.00) Teatro di Villa Rufolo, Ravello.

Info e prenotazioni Agenzia Campania Turismo – Ravello tel. 089 857096. www.laribaltaravello.it