Ravello, domenica prossima corteo per i caduti in piazza Fontana

Continuano i festeggiamenti per onorare la natività della Beata Vergine Maria a Ravello. Festeggiamenti che sono partiti lo scorso 5 settembre e continueranno fino al giorno domenica 9 settembre.

Proprio domenica, alle ore 10,15, dopo la celebrazione Eucaristica, con partenza dalla Chiesa di Santa Maria del Lacco, si terrà il corteo con deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti di Piazza Fontana Moresca, per le vittime di tutte le guerre, in particolare del marinaio eroe Ravellese Andrea Mansi, fucilato. Alle 18, poi, il Santo Rosario e la Messa con processione per le vie della parrocchia.