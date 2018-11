Ravello, dall’8 al 10 novembre 2018, Italia è Cultura, V Conferenza Nazionale dell’Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane

Dopo l’esordio a Torino (2014), poi Conversano (2015), Pisa (2016) e Trieste (2017), la quinta edizione delle Giornate si sposta a Ravello, dove, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, si affronteranno i temi e gli obiettivi fondanti dell’anno tematico – patrimonio tangibile, intangibile, digitale e naturale – per sensibilizzare verso i valori comunitari e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio europeo, attraverso numerosi interventi e workshop. Molto ampio il programma degli incontri al quale interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali – Alberto Bonisoli.

Il convegno è organizzato con il contributo del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, in collaborazione con la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Giovedì 8 Novembre

17,30 Incontro degli under35 con il Presidente Valdo Spini

18,30 Assemblea AICI

19,30 Light dinner

9,00 Registrazione dei partecipanti

9,30 Saluti di:

Salvatore Di Martino – Sindaco di Ravello

Giovanni Panebianco – Segretario generale MiBAC

Alfonso Andria – Presidente Centro Universitario Europeo per i beni culturali

Andrea Prete – Presidente Camera di commercio di Salerno e di Unioncamere

Campania

Linda Di Lieto – Presidente Centro di Cultura e storia amalfitana

Paola Passarelli – Direttore generale Biblioteche e Istituti Culturali – MiBAC

Vincenzo De Luca – Presidente Regione Campania

Relazione di Valdo Spini – Presidente Aici

Patrimonio materiale e immateriale

Interventi di:

Gerardo Bianco – Presidente ANIMI

Silvia Costa – Relatrice al Parlamento Europeo su Europa creativa

Massimo De Vico Fallani – Tutela paesaggistica ambientale – Roma La Sapienza

Antonio Lampis – Direttore generale Musei – MiBAC

Sebastiano Maffettone – Presidente Fondazione Ravello

Gaetano Manfredi – Presidente CRUI

Fabrizio Parrulli – Generale Comandante Carabinieri Tutela patrimonio culturale

13,30 Light lunch

Venerdì 9 Novembre

Workshop 1 – Il lavoro negli istituti (dopo l’indagine) – 14.30

Vincenzo Morreale – Segretario Aici

Siriana Suprani – Direttore Fondazione Gramsci Emilia-Romagna

Sandra Aloia – Program manager Area Innovazione culturale Compagnia

di San Paolo

Matteo D’Ambrosio – Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci

Eugenio Scandale – Vicepresidente Unione Accademica Nazionale

Remo Tagliacozzo – Amministratore delegato Zetema

Workshop 2 – Patrimonio culturale tangibile – 14.30

Salvatore Claudio La Rocca – Responsabile Relazioni esterne Centro

Universitario Europeo per i beni culturali

Francesco Accardo – Fondazione Giuseppe Siotto

Roberta Franceschinelli – Responsabile cultura Fondazione UNIPOLIS

Massimo Osanna – Direttore Parco archeologico Pompei

Gabriel Zuchtriegel – Direttore Parco archeologico Paestum

Workshop 3 – Patrimonio culturale intangibile – 14.30

Flavia Piccoli Nardelli – Commissione Cultura Camera dei Deputati

Margherita Azzari – Vicepresidente Società geografica italiana

Paolo Bolpagni – Direttore Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo

Ludovico Ragghianti

Onofrio Cutaia – Direttore generale Spettacolo dal vivo – MiBAC

Marta Herling – Segretario generale Istituto italiano per gli studi storici

Workshop 4 – Patrimonio culturale digitale – 16.30

Simonetta Buttò – Direttore ICCU

Alessandro Bollo – Direttore Polo del ‘900

Giovanni Paoloni – Accademia delle Scienze detta dei XL

Paolo Pezzino – Presidente Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti

storici della Resistenza e dell’età contemporanea

Sara Rivoira – Tavola valdese

Antonio Samaritani – Direttore generale Agenzia Italia Digitale

Workshop 5 – Patrimonio culturale naturale – 16.30

Vincenzo Cocco – DISPAC – Università di Salerno

Fabio Pollice – Università del Salento

Fabio Renzi – Segretario generale Fondazione Symbola

Sabato 10 novembre

9,30

Ruolo della cultura nello sviluppo economico e nelle relazioni internazionali

Interventi di:

Alberto Bonisoli – Ministro per i Beni e le attività culturali

Nicola Antonetti – Presidente Istituto Luigi Sturzo

Vincenzo Boccia – Presidente Confindustria

Angelo Cagnazzo – Direttore Accademia dei Lincei

Domenico De Masi – Sociologo

Marco D’Isanto – Ordine dei commercialisti

Stefania Giannini – Vicedirettrice Unesco

Adriano Giannola – Presidente Svimez

Franco Ippolito – Presidente Fondazione Lelio e Lisli Basso

Claudio Marazzini – Presidente Accademia della Crusca

Sergio Scamuzzi – Vicerettore Università di Torino

Riccardo Sisti – Direttore generale IGOP – Ragioneria generale dello Stato

Massimiliano Tarantino – Segretario generale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Conclusioni di Valdo Spin