Ravello: Prima conferenza stampa della 67esima edizione del Ravello Festival

Si terrà a Napoli, lunedì 29 aprile, la prima conferenza stampa della Fondazione Ravello per la 67esima edizione del Ravello Festival.

L’appuntamento è nel Palazzo della Regione Campania, in Sala de Sanctis in via S. Lucia 81.

Interverranno il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la Sovrintendenza del Teatro San Carlo, Rossana Purchia, ed il direttore artistico del Teatro San Carlo, Paolo Pinamonti.

Il commissario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori, è lieto di invitarvi a questa nuovissima edizione del festival più bello della Costa D’Amalfi.