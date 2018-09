Ravello: I CONCERTI DEL CHIOSTRO

Dopo l’apertura con Mater Mediterranea dello scorso 29 agosto con il chitarrista Enzo Amato e il mezzosoprano Gabriella Colecchia, oggi 4 settembre, riparte con il secondo appuntamento la programmazione dei Concerti al Chiostro Ravello dove la Musica incontra l’infinito, al Chiostro di San Francesco con le Suites Galantes con Alessandro Sensale alla chitarra barocca e Marco Vittoria alle percussioni. Un programma all’insegna della musica barocca italiana, spagnola e francese.

La rassegna patrocinata dal Comune di Ravello nasce al fine di valorizzare un sito di alto interesse artistico-architettonico quale il Chiostro francescano del 1200 dei frati minori conventuali annesso all’omonima chiesa dove riposano le spoglie del Beato Bonaventura di Potenza morto a Ravello nel 1711. Nel contempo, si vuole favorire la dimensione culturale e spirituale che solo la musica riesce a produrre per sua naturale espressione a beneficio della popolazione locale e di quella ivi ospite in una dimensione di luminosità e tacita francescana armonia. La direzione artistica è affidata al Maestro Enzo Amato, chitarrista, compositore, direttore d’orchestra e saggista nonché direttore artistico del Festival Internazionale del ‘700 napoletano.

Guitare baroque & percussions – Oeuvres françaises, italiennes et espagnoles

PROGRAMMA

Robert De Visée Prélude, Allemande, Courante, Sarabande ,Gigue, Gavotte, Bourrée, Menuet

Francesco Corbetta Préludio al 5. Tuono, Chaconne

Robert De Visée Gigue

Agelo Michele Bartolotti Preludio

Ludovico Roncalli Courante

Santiago de Murcia Gigue di Corelli, Fandango, Tarantella

Gaspar Sanz Jacaras, Cavallerie de Naples, Canarios

Alessandro Sensale Guitare baroque

Marco Vittoria Percussioni