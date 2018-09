Ravello, attesa per i festeggiamenti dell’addolorata di Torello: sabato prossimo concerto con James Senese

Tutto pronto a Ravello per i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata di Torello. Si partirà sabato prossimo, 15 settembre, in piazza con l’attesissimo concerto del grande James Senese e di Napoli Centrale. Domenica 16, poi, sarà proposto lo spettacolo pirotecnico che ha reso celebre e caratteristica questa particolare festa, “L’incendio del Borgo”. Lo spettacolo è previsto per le ore 21 e prevederà come sempre l’installazione delle caratteristiche luminarie, una pittoresca fiaccolata, spettacoli musicali e stand gastronomici. Ogni anno l’evento attira migliaia di turisti e visitatori da tutto il mondo.