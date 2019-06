Ravello. Ai Giardini del Vescovo “Giacomo Leopardi e Alessandro Poerio”

A Ravello una mostra d’arte dedicata a Giacomo Leopardi e Alessandro Poerio.

In occasione del bicentenario della poesia L’Infinito di Giacomo Leopardi, nei Giardini del Vescovo, a Ravello, il 28 giugno alle ore 19:00 verrà ricordata la cordiale amicizia tra il poeta di Recanati ed il poeta e patriota Alessandro Poerio, con un’originale iniziativa culturale, organizzata dalla professoressa Anna Poerio Riverso ed il professore Adriano Ciavolino.

I due artisti esporranno le loro opere pittoriche, con riferimento a queste due personalità della storia italiana. Per dare ancora più risalto all’evento, il noto attore Maurizio Merolla leggerà alcune poesie di Leopardi e Poerio, in un’appropriata cornice coreografica, animata da Chiara Campochiaro ed Anthony Delle Donne.

La Mostra, che ha ricevuto diversi ed autorevoli patrocini, sarà aperta al pubblico a Ravello fino al 30 giugno.

Per info Tourist Office 089857096