Ravelllo, Villa Rufolo. Al via la campagna antifumo seconda fase

Fervono i preparativi a Villa Rufolo per il lancio della fase 2 della campagna antifumo. Una rinnovata sinergia con la Fondazione Umberto Veronesi vedrà il monumento principe della Costa d’Amalfi teatro di incontri fra le scolaresche della Costiera e i divulgatori scientifici della Fondazione Veronesi. Fondazione Ravello e Direzione di Villa Rufolo proseguono con le iniziative nel nome di Neville Reid: Responsabilità Sociale d’Impresa pilastro portante della cultura. Il modo migliore per chiudere con le polemiche degli ultimi giorni.

Ma il botto finale è previsto per sabato 15 dicembre ; al momento solo indiscrezioni ed entusiasmo, ma pare che i cittadini della Costiera avranno l’opportunità di poter dialogare con ricercatori e medici dell’Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale sul male del secolo e su tutte le novità per la cura e la prevenzione dei tumori. L’auditroium Oscar Niemeyer potrebbe vedere il tutto esaurito per uno spettacolo ancora drammatico, ma che tutti confidano che possa diventare presto prosa delle più apprezzate.

Già domani ne sapremo di più e vi aggiorneremo come sempre in tempo reale.