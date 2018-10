Rassegna concertistica Ravello: dove la musica incontra l’infinito Venerdì 5 Ottobre 2018 alle ore 18.00 con Luca Signorini,

Ultimo appuntamento della rassegna concertistica Ravello: dove la musica incontra l’infinito Venerdì 5 Ottobre 2018 alle ore 18.00 nell’incantevole cornice del Chiostro di San Francesco della Città della Musica. La rassegna voluta dall’amministrazione Comunale di Ravello per valorizzare uno dei luoghi più suggestivi dell’amena cittadina della Costiera Amalfitana, vedrà come protagonista Luca Signorini, primo violoncello del Teatro San Calo di Napoli e solista di fama internazionale che è stato diretto da Carlo Maria Giulini, Daniele Gatti, Jeffrey Tate e ha collaborato tra gli altri con Uto Ughi, Ruggiero Ricci, Bruno Canino, Wolfang Christ, Felix Ayo, Franco Petracchi. Luca Signorini eseguirà brani tratti dal compact disc Luca Signorini play Bach in cui ha inciso, a beneficio di Amnesty International, l’integrale delle suites di Johann Sebastian Bach per violoncello solo. Appuntamento da non perdere per un pomeriggio indimenticabile.