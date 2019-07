RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN VILLA FONDI

Grande e inatteso successo di pubblico sta riscuotendo a VILLA FONDI la rassegna cinematografica curata dall’UNITRE. Film sui canali televisivi, film on demand, film nei Cinema, ma il piacere di stare insieme , al fresco di un curatissimo parco, quello di villa Fondi, introdotti magistralmente dal prof Andrea Durazzo, sta decretando il sold out per tutte le serate.

Ieri sera il bellissimo film: “UN’ESTATE IN PROVENZA”. Mercoledì prossimo 24 luglio vedremo il film:”POLI OPPOSTI”, anche questo molto…molto bello. Non mancate!