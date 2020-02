Il rapper CoCo allo Spicy a Sorrento per il party di carnevale “CoCo trafic light carnival” . CoCo (precedentemente conosciuto come Corrado), nome d’arte di Corrado Migliaro, è un rapper e cantautore italiano.

Il 24 maggio ha pubblicato Acquario, il suo terzo lavoro discografico dopo La vita giusta per me del 2016 e Quanto ci costa essere noi dell’anno successivo. Quei due progetti hanno segnato il percorso attraverso il quale CoCo è arrivato a questo disco.

E’ riuscito un suo immaginario preciso, forte e malinconico, sempre elegante, attorno al quale è riuscito a catalizzare una comunità di fan magari non numericamente enorme, ma molto determinata e che ne ha capito la visione. La sua capacità è stata quella di mescolare rap e cantato, senza uscire dai confini dell’urban e diventare pop, abbinandoli a una scrittura personale, non stereotipata. il disco è statp anticipato da tre singoli: Bugie diverse, Dietro front e Non ho più amici con il featuring di Gemitaiz.

Dj Dennik, Totto Pane e Ivan Rispoli