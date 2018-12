I Raee di Vico Equense: al via la raccolta straordinaria di rifiuti elettronici.

Si chiamano RAEE i Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, cioè da tutti quegli strumenti che hanno bisogno di energia elettrica per funzionare. Se in casa il televisore si rompe, la lavatrice non funziona più, il cellulare cade e si rompe, una lampadina a risparmio energetico si esaurisce, portali Domenica in piazza Giancarlo Siani a Vico Equense.

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con giochi e musica (all’interno del Villaggio di Babbo Natale) l’iniziativa di raccolta itinerante di rifiuti elettronici, “i Raee”, il cui obiettivo è implementare e migliorare la raccolta differenziata cittadina. Potranno essere consegnati piccoli raee della dimensioni di lettori mp3 fino a quelle, ad esempio, di ferri da stiro.

Per ogni due micro RAEE, riceverai una cartolina per vincere uno dei premi in palio: una polairoid, un paio di cuffie bluetooth, una cassa audio bluetooth.