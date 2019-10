Quintetto Aulos a Positano e Praiano con “Note d’autunno in Costiera”

Positano, Costiera amalfitana . L’Associazione POSIDONIA, media partner Positanonews, unitamente al Comune di Positano (Salerno), alla Parrocchia S. Maria Assunta in Positano, alla Chiesa Maria SS. delle Grazie di Montepertuso e alla Parrocchia di San Luca Evangelista in Praiano, organizzano per noi questo straordinario evento dal titolo “NOTE D’AUTUNNO IN COSTIERA”. Protagonista di questa tournée campana il QUINTETTO AULOS con la straordinaria partecipazione del soprano MARTA BIANCO.

Ecco il programma delle giornate del tour in costa d’ Amalfi :

31 OTTOBRE 2019 – ORE 18.00 CONCERTO CHIESA MARIA SS. DELLE GRAZIE – MONTEPERTUSO (SA)

01 NOVEMBRE 2019 – ORE 11.00 Animazione della Messa solenne nella Chiesa Matrice di Positano (SA)

ORE 19.00 CONCERTO CHIESA MADONNA DEL ROSARIO – POSITANO (SA)

02 NOVEMBRE 2019 – ORE 18.30 CONCERTO CHIESA SAN LUCA – PRAIANO (SA)

Seguiteci sulla pagina Facebook per le dirette che faremo durante i concerti! e per coloro che potranno seguirci di persona un grazie di cuore particolare!

ORGANICO

FLAUTO E OTTAVINO: ASIA GUERRISI

FLAUTI: SEBASTIANO VALENTINO, CLAUDIO LUMARE

FLAUTO CONTRALTO: GIULIA CURCIO

FLAUTO BASSO: MARIALAURA MELLACE

SOPRANO: MARTA BIANCO