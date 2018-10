¡Que viva Torquemada! di fra Ennio Staid ai Servi di Maria

Sabato 20 ottobre 2018 presso la Chiesa dei Servi di Maria a Sorrento alle ore 17.00, organizzato dalla Cypraea, presieduta da Cecilia Coppola, incontro con il padre Domenicano Ennio Staid, per la presentazione del volume ¡Que viva Torquemada!. Sarà presente Monsignor Francesco Vescovo Alfano.

La Spagna del 1400 è occupata in parte dai musulmani e divisa tra il regno di Castiglia e Leon e quello di Aragona. Ha problemi non dissimili da quelli che noi viviamo oggi: povertà, emigrazione, politici corrotti, nobili poco nobili che guerreggiano tra loro, prelati molto lontani dal Vangelo e un popolo sfruttato e depredato che aveva nella religione l’unica speranza. Il romanzo racconta il periodo e la vita di Tomas Torquemada, frate domenicano passato alla storia come un feroce aguzzino assetato di sangue, ma non è un semplice romanzo, piuttosto un libro da meditare, che ti obbliga ad uscire dall’indifferenza, a toglierti le pantofole e metterti gli scarponi. Ambienti, atmosfere, caratteri, psicologie, alcune davvero intriganti e ben delineati con una lettura agevole e scorrevole.