Quattordicesima Giornata del Contemporaneo AMACI Sorrento

In occasione della quattordicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, con piacere, vi aspettiamo presso i nostri spazi espositivi per accogliervi e mostrarvi le recenti acquisizioni. In Galleria opere di artisti nazionali ed internazionali, nomi storicizzati e giovani talentuosi dello scenario contemporaneo. Amaci -Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani- dal 2005 organizza la Giornata del Contemporaneo, evento atteso e che nel tempo continua a promuovere la diffusione del settore contemporaneo.

Noi ci saremo, ritagliandoci uno spazio con chi abbia voglia di confrontarsi e sperimentare la gioia di un dialogo aperto con le opere dei creativi selezionati e che fanno parte della proposta artistica SyART.

Ingresso gratuito.