Quarta edizione \"Tradizioni in mostra\" a Felitto(SA)

Tutto pronto per il nuovo evento organizzato dall’Associazione APS Pasquale Oristanio, con a capo Rosi Di Stasi, che è lieta di invitarvi alla quarta edizione di “Tradizioni in mostra”: arte, musica, storia ed enogastronomia in una due giorni tutta da scoprire.

Si parte, sabato 6 luglio alle ore 18:00 con il dibattito “L’unità d’Italia tra legittimisti e briganti a Felitto” presso l’aula consiliare a cura di Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, con la presenza di: prof. Giuseppe Melchionda, prof. Fernando Riccardi, il prof. felittese Donato Di Stasi, Claudio Saltarelli. A introdurre e moderare il dibattito la prof.ssa Giuseppina Di Stasi.

Dopo il dibattito l’evento continua, a partire dalle ore 20:00 nel centro storico in via Centrale a Palazzo Migliacci con: l’aperitivo, l’apertura degli stand, la mostra di pittura e antichi mestieri, e il laboratorio di musica tradizionale a cura di Luigi Vigorito e Lanternina FOLK.

Il giorno seguente, domenica 7 luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 sarà di nuovo visitabile la mostra di pittura e antichi mestieri a palazzo Migliacci e tutti gli stand: lavorazione del lino, ecoprint, ricamo e uncinetto, prodotti locali, ferro di fusillo e pupa di pezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, per i partecipanti, sono previste le visite in azienda presso: il laboratorio artigianale ” L’Oro Di Felitto”, il Salumificio di Rosetta Galasso e la Cantina Rizzo.

Per i pranzi e le cene si può scegliere tra la disponibilità nelle strutture ricettive locali e l’evento “Remolino In Festa” organizzato dalla Pro Loco Felitto in località Remolino.

“Tradizioni in mostra” è organizzato con il patrocinio del: Comune di Felitto, Pro Loco Felitto, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Touring Club Italiano – Club di Territorio di Salerno e Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro.

Appuntamento questo weekend, 6 e 7 luglio a Felitto nel centro storico, a Palazzo Migliacci

L’ingresso è gratuito.