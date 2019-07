Punta Campanella, al via i laboratori educativi per bambin

Giovedì 11 luglio a Massa Lubrense parte la sesta edizione di “Un mare per esplorare”. Nove incontri tematici ed escursioni con Parco Marino, volontari del project mare, Pro loco Massa e Capitaneria di Porto.

Cambiamenti climatici, sovrappesca, specie invasive, rifiuti e inquinamento, trasformazione dell’habitat. Saranno questi i temi al centro degli incontri educativi e ricreativi della sesta edizione di ” Un Mare per esplorare”, evento itinerante promosso e organizzato dal Parco Marino di Punta Campanella e dalla Pro Loco di Massa Lubrense. Temi importanti e impegnativi, ma che saranno affrontati in modo da coinvolgere i piu giovani nelle sfide che l’umanita sta già affrontando per garantirsi la sopravvivenza.

Si parte giovedì prossimo con una festa iniziale di benvenuto per i 25 bambini dai 5 ai 12 anni che parteciperanno all’iniziativa.

Gli incontri- nove, da luglio a settembre-si svolgeranno all’aperto, in piazza o, dopo escursione, in alcune delle baie protette più belle dell’Area Marina di Punta Campanella, a cominciare da Ieranto. I temi ambientali saranno affrontati in modo da sensibilizzare i bambini verso le emergenze che affliggono gli oceani e fornirgli delle nozioni di base sulla risorse del nostro mare, la biodiversita e l’importanza della tutela e delle azioni quotidiane da compiere per contribuire alla sua salvaguardia.

Le attività saranno svolte in sinergia con la Pro Loco di Massa Lubrense e la Capitaneria di Porto. Fondamentale il lavoro dei 6 ragazzi stranieri del Project Mare, l’erasmus del mare, che si svolge da anni nel Parco Marino di Punta Campanella. Quest’anno i volontari provengono da Spagna, Francia, Portogallo, Lettonia, Serbia e Tunisia. Sono impegnati già da mesi in varie attività del Parco e molto importanti nel creare un ponte con la comunità locale in uno scambio culturale che fa crescere tutti.

Tra le giornate più significative di questa edizione di “Un mare per esplorare”, la festa inaugurale dell’11 luglio in piazza a Massa, l’escursione a Ieranto e la proiezione del film di animazione Ponyo.

Per info e contatti: 081 5539021