Punta Campanella, tra 10 giorni il premio per la foto dell\'anno nel \"Mare delle sirene\"

Tempo fino al 23 giugno per inviare lo scatto vincente. La cerimonia di premiazione durante il Corso di Biologia Marina, dal 24 al 29 giugno a Massa Lubrense.

Basta uno scatto, un attimo da cogliere e si può vincere il premio per la foto dell’anno nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. C’è tempo fino al 23 giugno per inviare le foto subacquee che poi saranno giudicate da una giuria di esperti, tra fotosub e docenti universitari.

Appena 50 giorni fa, la soddisfazione di vedere una foto scattata nel Parco Marino di Punta Campanella vincere il premio nazionale Obiettivo Terra. I due cavallucci marini in amore di Rosario Scariati furono scelti come foto tra le oltre mille provenienti da tutti i Parchi nazionali, regionali e marini di Italia. Al vincitore mille euro con la foto esposta per 10 giorni nella centralissima Piazza Barberini a Roma. Un precedente di buon auspicio per tutti quelli che parteciperanno al concorso locale “Il Mare delle Sirene”.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi dilettanti che non abbiano mai vinto premi in precedenti concorsi fotografici. Gli scatti da inviare sono 3, effettuati con fotocamere compatte (NO REFLEX E/O MIRRORLESS) e secondo regole definite che possono leggersi in questo link: