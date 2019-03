PUBBLICANDO POMPEI. PARSLOW E I PRAEDIA IULIAE FELICIS

Per il suo undicesimo appuntamento, il ciclo “Pubblicando Pompei”, coorganizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Napol e dal Programma Vesuviana dell’Alma Mater, si trasferisce a Napoli, nella sede del MANN.

Il primo degli incontri napoletani, tutti ospitati dal MANN (18 marzo, 15 aprile, 29 aprile, 20 maggio, 10 giugno), avrà come protagonista il prof. CHRISTOPHER PARSLOW (Wesleyan University).

Nel suo intervento (“Pubblicando i Praedia Iuliae Felicis in Pompei attraverso i secoli”), il prof. PARSLOW proporrà una sintesi della lunga vicenda di ricerche e studi sull’insula II 4 del sito di Pompei.

I lavori saranno introdotti e coordinati da Valeria Sampaolo, già Conservatore Capo del MANN e autrice di importanti studi sui Praedia..

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si terrà nella Sala Conferenze del Museo, con inizio alle ore 16.00.