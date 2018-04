Proposta per una giornata diversa. Una domenica nell’Abbazia.

Abbazia Benedettina SS. Trinità, la Comunità monastica propone per DOMENICA, 22 aprile 2018

una giornata di ritiro spirituale per giovani e adulti «La libertà di non abortire».

A 40 anni dell’approvazione della Legge 194 Norme per la tutela sociale sulla maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, confermata da un referendum popolare nel 1981, si propone una riflessione su tale legge e sulle sue problematiche.

Dopo l’introduzione biblico – patristica sulla vita, a cura del P. Abate Michele Petruzzelli, ci aiuteranno nella riflessione degli esperti in materia: la Dott. Angela Pappalardo, Direttrice del CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Cava de’ Tirreni e il Dott. Giuseppe Battimelli, Vicepresidente Nazionale (AMCI Associazione Medici Cattolici Italiani) e Vice Presidente Nazionale (SIBCE Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici).

Orario della giornata:

08.45: Arrivo in Badia

09.00: Preghiera introduttiva e canto iniziale

09.15: Riflessioni

10.45: In Basilica, Preghiera di Terza con la Comunità

11.00: Santa Messa, in Basilica

12.15: Risonanze

13.00: In Basilica, Ora Media con la Comunità

13.15: Pranzo

14.15: Tempo libero

16.00: In Basilica, Vespri con la Comunità

16.45: Film

18.30: Saluti e ritorno a casa.

N.B. Ai partecipanti si chiede la puntualità.

Il contributo – offerta di 13,00 € per il pranzo.

Chi è interessato deve comunicare la propria

partecipazione, entro venerdì 20 aprile a:

p.abate@badiadicava.it