Tutto pronto per Syrentum: al mare con deputati e senatori Previsti gli speech del vicepresidente dell Camera e della FederBalneari

Tutto pronto per Syrentum, la giornata tra politica, cultura e relax organizzata dal Circolo Fratelli d’Italia Sorrento. Tre saranno gli argomenti che terranno banco nello splendido scenario della Marina di Cassano presso lo stabilimento balneare Katarì: “L’Oro d’Italia: il turismo alla prova della Bolkestein”, “Il presente d’Italia: Giovani che non si arrendono”, “Unità d’Italia in termini di sviluppo, economia e infrastrutture”.

Ad intervenire saranno quadri dirigenti napoletani, campani e nazionali e dei parlamentari del partito, nonché di ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e i rappresentanti delle categorie balneari, marittimi, e guide turistiche. Tra gli interventi sono previsti anche quello di Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giovanni Donzelli, Deputato FDI, Luigi Roma, Avvocato FederBalneari Italia – Asso Balneari Campania, Chiara Colosimo, consigliere regionale Lazio, Salvatore Deidda e Marcello Gemmato, deputati FDI e Marco Marsilio, Senatore FDI.

L’appuntamento è per il 7 luglio, dalle ore 10.30 alle 19: «Una giornata intensa da vivere, però, in costume e infradito perché la politica va sì al mare, ma non va mai in vacanza, questo e l’evento di chi ha forte il senso di appartenenza» così Davide Infuso, organizzatore di Syrentum e Membro dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia.

Programma completo in allegato.