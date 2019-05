Tutto pronto per il Giro Rosa della Campania. Si parte il 3 maggio dall’Università di Salerno

Tutto pronto per il Giro Rosa della Campania. Si parte il venerdì 3 maggio dall’Università di Salerno e si svolgerà fino al 5 maggio.

Le atlete in gara, in rappresentanza di ben 22 formazioni, si sfideranno sulle strade campane nella prestigiosa competizione che quest’anno gode del patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, della Regione Campania, del Comitato Regionale Campania del CONI e dell’Università degli Studi di Salerno.

Alle ore 18.00 di venerdì 3 maggio lo spettacolare cronoprologo individuale di 3300 metri muoverà all’interno del campus di Fisciano per poi proseguire sabato 4 maggio con l’inedita tappa Maddaloni-Maddaloni di 76,9 chilometri con 3 G.P.M. (Arpaia – 311 m.s.l.m.; Valle di Maddaloni – 315 m.s.l.m.; Sant’Agata de’ Goti – 127 m.s.l.m.) e terminare domenica 5 maggio con la tradizionale Caivano-Caivano, dove le ruote veloci del gruppo rosa si faranno sentire sul tradizionale circuito cittadino da ripetere per 11 volte (84,7 i chilometri totali di gara). La frazione conclusiva assegnerà anche la storica “Coppa Caivano” e le maglie delle varie classifiche generali.

La manifestazione sarà preceduta dalla conferenza stampa in programma, sempre in Ateneo, giovedì 2 maggio (ore 17:00) presso la Sala Stampa “Biagio Agnes”.

Informazioni di servizio utili a tutta l’utenza del campus, ai fini di garantire il regolare svolgimento delle attività:

La cronotappa ciclistica avrà come circuito di gara la viabilità principale del Campus, con partenza e arrivo su Viale della Conoscenza e percorso che si snoderà su viale Leonardo Da Vinci, viale Galileo Galilei, viale della Tecnica, viale Francesco De Sanctis, via del Diritto, viale Gaetano Filangieri e sottopasso dell’Accademia.

Il traffico veicolare sarà, pertanto, interdetto su tutta la viabilità interna a partire dalle ore 17. Sarà inoltre interdetto, dalle 16 alle 21,30, l’ingresso al Campus di Fisciano da entrambi gli ingressi (nord e sud). Eventuali auto ancora in sosta dopo le ore 17 all’interno del Campus potranno essere prelevate a partire dalle ore 21,30 e sino alle ore 23.

Si consiglia, in ogni caso, di utilizzare per il pomeriggio di venerdì 3 maggio il parcheggio multipiano P (lato sud) e il parcheggio P8 prospiciente il terminal bus (lato nord), entrambi accessibili dalla viabilità esterna e non interessati pertanto al percorso di gara. (consultare la mappa allegata)